Charlie Gnocchi licenziato dopo il GF VIP, l’appello di Signorini a RTL 102.5/ “Suraci, riprendilo”

GF Vip, Alfonso Signorini e l’appello in favore di Charlie Gnocchi

L’eliminazione di Charlie Gnocchi dal Grande Fratello Vip 2022 ha avuto qualche piccola “ripercussione” anche sul suo futuro lavorativo. Negli scorsi giorni è infatti diventata virale la gag che vede l’ex Vippone tornare a RTL 102.5, vedendosi però “rifiutato” dal presidente Lorenzo Suraci. “Non è che sia così semplice riaprire il mondo della radio, anche perché adesso è manifesto che sei un po’ parac*lo! Che facciamo, la radio con i paraculi?“: questa la posizione categorica del presidente della emittente radiofonica.

Charlie Gnocchi: "Ho 3 figli e 2 famiglie da mantenere"/ "GF Vip? Ero il più odiato!"

La posizione di Charlie Gnocchi sembra in bilico, al punto che anche lo stesso Alfonso Signorini rivolge un appello a Suraci nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022 di questa sera: “A proposito di Charlie Gnocchi, io ho un appello da fare a Suraci: Suraci, mettiti una mano sulla coscienza, riprendi Charlie che ha tre figli da mantenere, fallo lavorare di nuovo, mi raccomando!“.

Alfonso Signorini, gaffe al GF Vip sul bussolotto di Charlie/ "Prendilo!", ma...

Charlie Gnocchi e la gag con Suraci: verrà reintegrato a RTL 102.5?

La gag di questi giorni sul reintegro di Charlie Gnocchi a RTL 102.5 ha coinvolto anche Sonia Bruganelli che, intervenuta in radio, ha fatto una richiesta in favore dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022: “Più che un appello farei una preghiera: dopo questi tre mesi nella casa del Gf è provato. Non si può abbandonare una persona devastata in questo modo. È una questione di umanità“. Numerose, dunque le personalità della televisione e dello spettacolo intervenute in favore del conduttore radiofonico: tornerà nel team della radio per cui lavora da tempo?

Chi sarà eliminato al GF Vip oggi 19 dicembre?/ Occhi puntati su Attilio, Sarah e Charlie in nomination

Intanto, nello studio del Grande Fratello Vip 2022, Charlie Gnocchi è stato a modo suo indiretto protagonista grazie a Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi ha vestito i panni di opinionista del reality in coppia con Soleil Sorge e al fianco di Orietta Berti, sostituendo Sonia Bruganelli assente per due puntate. E, nella diretta di stasera, ha regalato a tutti un assaggio delle sue doti da imitatore, emulando Charlie Gnocchi e ricevendo risate ed apprezzamenti da Alfonso Signorini e anche dallo stesso conduttore radio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA