Che Dio ci aiuti 6/ Anticipazioni, Arianna Montefiori “il personaggio di Valentina..”

Che Dio ci aiuti 6 tornerà in onda non prima del 2021. Il cast è in attesa di poter cominciare a girare gli episodi della nuova stagione e, nel frattempo, studia il copione a distanza come ha svelato Francesca Chillemi pubblicando una storia su Instagram in cui mostra alcuni attori alle prese con la lettura del copione insieme ad alcuni addetti ai lavori. La conferma della presenza di Francesca Chillemi è stata accolta con gioia dal pubblico. Chi, invece, non ci sarà è Arianna Montefiori. L’attrice che nelle precedenti stagioni di Che Dio ci aiuti ha interpretato Valentina, ha confermato la sua assenza rispondendo alle domande dei fans sui social. Dovrebbe, dunque, essere assente anche Cristiano Caccamo che interpretava il suo fidanzato Gabriele. Una scelta non personale quella della Montefiori che ha spiegato come la storia del suo personaggio possa considerarsi conclusa.

CHE DIO CI AIUTI 6, ARIANNA MONTEFIORI: “LA STORIA DI VALENTINA SI E’ CONCLUSA”

In Che Dio ci aiuti 6 ci saranno sia i personaggi storici della fiction, in primis Elena Sofia Ricci, ma anche nuovi protagonisti. Chi non ci sarà sicuramente è Arianna Montefiori che, rispondendo ai fans curiosi, ha detto: “Ragazzi, ve lo dico qui ufficializzandolo, non ci sarò nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti 6 perché la storia di Valentina si è conclusa, si è sposata con Gabriele e non aveva senso portare avanti un personaggio che ha fatto il suo percorso”. Quella vissuta sul set di Che Dio ci aiuti è stata una grande avventura per Arianna che ha trovato anche delle amicizie importanti come quella che la lega a Diana Del Bufalo. Arianna, dunque, non nasconde il dispiacere di non far parte del cast di Che Dio ci aiuti 6. “Dispiace anche a me, ma il percorso di un’attrice va avanti con altri progetti, quindi siate felici del fatto che ad esempio ora faccio Il paradiso delle signore”, ha aggiunto l’attrice.



