Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo: crossover in arrivo/ Ultimo episodio a Cadore

I protagonisti di Che Dio ci aiuti “incontrano” sul set quelli di Un passo dal cielo

Il panorama delle serie TV statunitensi ha abituato ad uno sapiente della tecnica del crossover: un espediente cinematografico che porta all’incontro tra due o più titoli con effetti temporanei sulle rispettive trame. Ebbene, le fiction italiane di maggior successo sembrano aver imparato la lezione e sempre più spesso si verificano incroci spettacolari tra i titoli più seguiti del momento. Come anticipato dal portale DavideMaggio, le appassionanti storie di Che Dio ci aiuti e Un Passo dal cielo sono prossime a proporre un episodio in crossover.

Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo sono fiction targate Lux Vide e in onda sulle reti Rai, accomunate anche dalla settima stagione in corso. La prima si appresta a passare il testimone alla seconda per l’appuntamento serale del giovedì e la puntata del 16 marzo potrebbe “celebrare” tale momento con uno spettacolare crossover tra le due fiction. La puntata avrà come tema una gita nella città di Cadore da parte delle suore; la città è appunto il luogo prescelto per le riprese della settima stagione de Un Passo dal cielo.

Crossover tra Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo: i precedenti delle fiction italiane

Secondo l’indiscrezione riportata da DavideMaggio, l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti avrà una trama del tutto particolare. Le suore protagoniste della fortunata fiction Rai si recheranno in gita a Cadore – città che ospita le riprese de Un passo dal cielo – ma il loro pulmino verrà presto rubato costringendo Azzurra e Suor Teresa a recarsi presso il commissariato del paese per chiedere aiuto. Sarà proprio così che si darà avvio al crossover tra le due fiction italiane: le donne di religione incontreranno il commissario Nappi e Huber e da qui le trame si intrecceranno per donare nuove emozioni ai telespettatori.

Il prossimo crossover tra Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, come anticipato, è solo uno degli ultimi casi italiani di incrocio tra trame e set differenti. Gli appassionati ricorderanno con affetto l’episodio dove Don Matteo 12 “incontrò” i personaggi di Doc – Nelle tue mani. Andando ancora più indietro nel tempo, proprio Che Dio ci aiuti era già stato protagonista di un episodio in crossover, sempre con Don Matteo alla sua ottava stagione. In quell’occasione, il protagonista di quest’ultima fiction venne erroneamente investito proprio dal pulmino di Suor Angela e Suor Costanza.











