MALATTIA ELEONORA GIORGI/ Triste confessione a Verissimo: “Dopo la sesta chemio sono disaffezionata al cibo”

Verissimo, Eleonora Giorgi spiazza Silvia Toffanin: “Ho avuto delle complicazioni”

Sta continuano la sua lotta contro il tumore al pancreas, Eleonora Giorgi che oggi ospite a Verissimo ha continuato a parlare della sua malattia, delle complicazioni ma soprattutto della sua forza e determinazione nel contrastarla. Parlando con Silvia Toffanin, infatti, l’attrice ha premesso: “Spero di farcela ancora a venire qui a raccontarti di me” e poi ha aggiunto una triste confessione sulle complicazioni della sua malattia: “Dopo la sesta chemio mi sono anche disaffezionata al cibo. È veramente dura. Delle volte mi chiedo se tutto andrà bene. A volte mi viene in mente che dopo una vita in pubblico forse sarebbe giusto sparire. Una parte di me vorrebbe lavorare ancora mentre un altra vorrebbe chiudersi in un convento.”

Eleonora Giorgi, come sta?/ La lotta contro il tumore, la recente polmonite e l'amore di figli e nipotino

Parlando della sua malattia, poi, Eleonora Giorgi ha rivelato anche come stanno reagendo i suoi figli Andrea e Paolo: “Vengo da una famiglia molto maschile. I maschi sono molto riservati nell’esprimere l’amore. I miei figli erano discreti ma questa cosa che è successa ha rotto gli argini. Ora sono molto più coinvolti.” E proprio i figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia con il nipotino Gabriele l’hanno commossa con le toccanti parole in un videomessaggio. (Agg. di Liliana Morreale)

Andrea Rizzoli, chi è il figlio di Eleonora Giorgi/ Perchè si è lasciato con la moglie Alice Bellagamba?

Eleonora Giorgi, il calvario della malattia

Non sarebbe neanche da sottolineare quanto sia amata Eleonora Giorgi, grazie non solo alla sua splendida carriera come attrice ma anche alle doti empatiche che ha sempre messo in evidenza nel corso delle sue presenze televisive lontana dal set. Di recente il fattore affettivo è stato confermato dalla grande vicinanza ricevuta per la malattia riscontrata, ovvero un brutto tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi ha raccontato della sua malattia generando grande commozione; per quanto possa sembrare banale, non è facile parlare in diretta tv di una patologia così importante e gravosa, soprattutto in qualità di personaggio pubblico. L’attrice non si è mostrata assolutamente arrendevole, anzi, ha promesso fin da subito di voler iniziare quanto prima il ciclo di chemio e tornare in tv per raccontarsi.

Ex mariti Eleonora Giorgi, chi sono? Da Massimo Ciavarro a Angelo Rizzoli/ Due matrimoni e due figli

Eleonora Giorgi e la lotta contro il tumore al pancreas: “Ecco cosa mi hanno detto i medici…”

In una recente intervista rilasciata per il settimanale Nuovo, Eleonora Giorgi è tornata a parlare della malattia, ovvero il tumore al pancreas riscontrato alcuni mesi fa. “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere. Altrimenti, me ne vado in un anno”. Queste le toccanti parole dell’attrice al magazine – riportate da Libero – che mettono chiaramente in evidenza una situazione certamente spigolosa dal punto di vista fisico ed emotivo.

Eleonora Giorgi ha poi parlato del necessario ciclo di chemioterapia per sconfiggere la malattia e su come gli effetti collaterali siano comunque un fattore per nulla banale in relazione alla quotidianità. “La mia giornata è scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia… Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a modo suo è interessante”.











