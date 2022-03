Chelsea, cessione del club entro fine mese/ Jorginho e Rudiger rinnovano?

La squadra di calcio del Chelsea, attualmente di proprietà del russo Roman Abramovich, dovrebbe cambiare vertice entro una decina di giorni. Per la fine del mese, come riferito dal sito dell’agenzia Ansa, il magnate non sarà più a capo del glorioso club londinese e al suo posto dovrebbero subentrare quattro consorzi che hanno presentato negli scorsi giorni un’offerta di acquisto, al vaglio ora dell’istituto bancario incaricato per portare a termine il passaggio di proprietà.

Fra le varie figure che si sono fatte avanti in questa settimana per comprare il Chelsea per ultima la società d’investimenti globali Centricus, che “si è unità – riporta Ansa.it – al gruppo formato da Sir Martin Broughton, con il coinvolgimento di Lord Coe, attuale n.1 della federazione mondiale d’atletica, e alla proposta da oltre 2,2 miliardi di euro dell’immobiliarista britannico Nick Candy”. Nei giorni scorsi anche la famiglia statunitense Ricketts si era fatta avanti, così come aveva presentato un’offerta il consorzio formato dal milionario svizzero Hansjorg Wyss e dal co-proprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly.

CHELSEA, LA VENDITA ENTRO LA FINE DEL MESE: SPICCA IL GRUPPO CENTRICUS

“Le necessarie documentazioni e garanzie bancarie – aggiunge la nota agenzia di stampa italiana e- sono state inviate alla banca d’affari Raine Group, incaricata della vendita del Chelsea”. Entro la fine di questa settimana si cercherà di selezionare le offerte, mentre entro il 31 marzo si concluderà l’iter relativo alla vendita.

Fra le figure maggiormente accreditate per subentrare a Roman Abramovich secondo il Times vi sarebbe la suddetta società di gestione patrimoniale londinese Centricus, che avrebbe unito le forze con il gestore di Cheyne Capital Jonathan Lourie e Bob Finch. L’obiettivo è chiudere l’operazione in tempi brevi di modo da evitare di perdere giocatori importanti come Rudiger e Jorginho, che già da giorni sono finiti al centro delle voci di calciomercato in vista della prossima estate. Da registrare invece la certa partenza di Christensen che a fine stagione dirà addio al Chelsea a parametro zero, con il contratto in scadenza.

