Cherry Bombs, The Band/ Il teatro le adora, le rivali le temono?

I gruppi musicali tutti al femminile sono spesso in grado di dividere il pubblico soprattutto perché c’è chi ne sottolinea l’intraprendenza e chi invece mette in evidenza alcuni aspetti che vanno al di là dell’interpretazione, come look e aspetto fisico. E’ un po’ quello che è successo, almeno in un primo momento alle Cherry Bombs, il gruppo che a “The Band” è seguito da Giusy Ferreri, che ha deciso di prenderle in mano sin dalla prima puntata.

E ora che ci avviciniamo alla finalissima i giudizi nei confronti dei concorrenti del talent show diventano ancora più pesanti. A sorprendere, in modo particolare, è stata Dolcenera, che è arrivata addirittura a dare un 2 alla loro performance. L’ex concorrente di “X Factor” non ha faticato però a giudicare l’atteggiamento della collega: tutto sarebbe dovuto al timore che lei ha nei confronti di una band avversaria.

Le Cherry Bombs conquistano tutti: possono davvero vincere “The Band”?

In occasione dell’ultima puntata di “The Band” la giuria è stata letteralmente conquistata dall’esibizione delle Cherry Bombs, che si candidano così alla vittoria del programma. Giusy Ferreri ha scelto per loro “America” di Christina Aguilera, un brano in cui l’energia è la parte predominante e loro hanno saputo metterla al meglio.

Carlo Verdone, in modo particolare, è quello che le ha apprezzate maggiormente, sottolineando come abbiano superato la prova a pieni voti. Non solo, secondo l’attore e regista la loro estensione vocale è stata esaltata al meglio da questo brano. Un’ulteriore conferma di come la loro tutor sappia svolgere al meglio il compito che le è stato affidato.

