Chi è Adam Vessy, ex fidanzato di Giuseppe Giofrè/ Ballerino conosciuto a Los Angeles

Giuseppe Giofrè, dai banchi di Amici a Los Angeles; collaborazioni di spicco e l’amore per Adam Vessy

Con il Serale di Amici di Maria De Filippi ormai alle porte, l’attenzione dei telespettatori è tutta rivolta verso i concorrenti pronti a giocarsi un posto per la finale, seppur ancora lontano come traguardo. Gli occhi più curiosi hanno però notato con sorpresa lo stravolgimento della giuria esterna, composta tra gli altri da una vecchia conoscenza del talent show, Giuseppe Giofrè. Il giovane ballerino ha avuto una crescita esponenziale nel panorama internazionale, complice soprattutto l’ampia formazione offerta dalla scuola di Amici.

Giuseppe Giofrè si è infatti trasferito per lungo tempo a Los Angeles dove ha coltivato con successo la sua carriera da ballerino; ha avuto l’onore di passare da un palco all’altro, offrendo le proprie performance ad artisti dal grande seguito come Taylor Swift e Justin Timberlake. Tra un impegno e l’altro, il nuovo giurato di Amici di Maria De Filippi era riuscito anche a trovare l’amore; stando a quanto riportato in rete, avrebbe infatti avuto per diverso tempo una relazione con un suo collega, Adam Vessy. Di quest’ultimo, spiccano principalmente le informazioni di carattere professionale mentre sull’intimità con Giuseppe Giofrè le informazioni scarseggiano.

Adam Vessy, il successo internazionale e il primo anniversario con il suo ex fidanzato Giuseppe Giofrè

Adam Vessy, ex fidanzato di Giuseppe Giofrè, è un ballerino di spicco nella scena internazionale che vanta una carriera molto simile a quella del nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi. Tra le tappe fondamentali del suo percorso professionale, è da segnalare la magistrale interpretazione in Billy Elliot – nel ruolo di protagonista – oltre a numerose altre collaborazioni recenti che gli sono valse il premio di Junior male dancer of the year. Adam Vessy risulta molto attento alla propria privacy rispetto alla vita privata, come dimostrato anche ai tempi della relazione con Giuseppe Giofrè.

Giuseppe Giofrè, nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi – oltre che ex allievo della scuola – ufficializzò la sua relazione con Adam Vessy nel 2019, in corrispondenza dei festeggiamenti per il loro primo anniversario di relazione. “Ti amo Bubba“, aveva scritto il ballerino su Instagram, con tempestiva risposta al miele dell’ormai ex fidanzato: “Un anno vola via così dannatamente veloce…”. Nonostante la complicità evidente dai rari scatti pubblicati sui social, la relazione tra i due sarebbe però giunta al termine ma sulle ragioni e tempistiche non sono reperibili informazioni attendibili.











