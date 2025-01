Adriana Volpe, chi è la conduttrice: il successo tv tra gli anni ’90 e 2000

Un passato da modella e la grande popolarità televisiva: Adriana Volpe è una delle più celebri showgirl e conduttrici del piccolo schermo e, da qualche mese, ha anche ritrovato l’amore. Nata a Trento nel 1973, si è trasferita a Roma dopo la maturità e ha iniziato a lavorare come modella, ma la sua principale vocazione è sempre stata quella televisiva; e così, è arrivato il debutto sul piccolo schermo nel 1993 in qualità di valletta di Scommettiamo che…?, ruolo ricoperto fino al 1996.

La grande svolta come conduttrice arriva nel 1999 quando, sempre in Rai, prende in mano le redini del programma Mezzogiorno in famiglia sino al 2009, per ben dieci edizioni consecutive. Successivamente, dal 2009 è conduttrice de I Fatti Vostri sino a 2017, anno in cui abbandonò il programma in seguito ad alcuni contrasti con il collega Giancarlo Magalli (con il quale ha da poco sancito la pace in tv). Diverse anche le partecipazioni ai reality, nel 2018 a Pechino Express e nel 2020 al Grande Fratello Vip, mentre più di recente, tra il 2022 e il 2024, è stata ospite fissa di BellaMa’ su Rai 2.

Per quanto riguarda la vita privata, come anticipato in precedenza, Adriana Volpe è finalmente tornata a sorridere in amore. La conduttrice per anni è stata sposata con l’ex marito Roberto Parli, professione imprenditore: il matrimonio è stato celebrato nel 2008 e dalla loro storia d’amore è nata anche una figlia, Gisele. La coppia tuttavia si è poi separata nel 2020.

Ora, però, il cuore della showgirl è tornato a battere per un uomo che risponde al nome di Dario Costantini, e che si presenta a tutti gli effetti come il suo nuovo compagno. Ad annunciarlo a gran sorpresa è stata la stessa Adriana Volpe a Verissimo, lo scorso ottobre: “Galeotto è stato il lavoro, un programma tv è stato il mio Cupido, si capiva che aveva carattere e spessore, io in lui vedevo gli occhi buoni: si chiama Dario, ha saputo conquistarmi con la gentilezza, è una persona che riesce a creare empatia“.

