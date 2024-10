Adriana Volpe e Giancarlo Magalli a Verissimo: “Facciamo pace e magari un programma insieme”

Arriva il momento tanto atteso della pace tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, la coppia si è presentata a Verissimo per parlare della burrasca che hanno vissuto negli ultimi sette anni, che oggi nel salotto di Canale Cinque sembra giunta ai titoli di coda una volta per tutte. E non poteva mancare l’annuncio che fa sognare i fan riguardo a un possibile programma per la coppia formata da Adriana Volpe e Giancarlo Magalli:

Benedetta Porcaroli, chi è la fidanzata Riccardo Scamarcio/ "È anche una gran bella persona, siamo felici"

“Sarei pronta a lavorare nuovamente con lui, mi toglierei qualche sassolino dalle scarpe sicuramente” ha detto Adriana Volpe con Gianmarco Magalli che ha poi rivelato come la figlia abbia già scritto un format per loro due in attesa che questa idea possa concretizzarsi davvero.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli a Verissimo: “Questa storia sembrava infinita”

Sempre nel corso del suo intervento a Verissimo, Adriana Volpe si è espressa su Giancarlo Magalli, ammettendo come la triste storia che ha visto i due conduttori protagonisti l’abbia segnata in maniera molto profonda sia dal punto di vista emotivo che professionale.

Milena Gabanelli, chi è la giornalista/ Dall'addio alla Rai alla nuova avventura a La7

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, Adriana Volpe ha confidato: “Sembrava che non si arrivasse più alla fine di questa storia, nell’ultima sentenza lui era presente e avrebbe potuto non esserlo, era seduto accanto a me e abbiamo iniziato a parlare, ci siamo raccontati come sia cambiata la nostra vita negli ultimi sette anni”. Giancarlo Magalli ha poi ricostruito il momento dell’abbraccio in tribunale: “E’ nato tutto in maniera molto spontanea, io ho messo la mia mano sulla sua spalla e lei sulla mia, è venuto fuori tutto questo”. Un momento di gioia e felicità per la coppia di presentatori, che da oggi in poi ha tutte le buone intenzioni di mettersi alle spalle il passato e le tensioni accumulate.

Gabriele Muccino a Domenica In: “Mi sento ancora un esordiente”/ “L’esperienza ad Hollywood…”