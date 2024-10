Adriana Volpe rivela a Verissimo: “Ho ritrovato l’amore”

Grandi notizie per Adriana Volpe che ha fatto tappa oggi a Verissimo su Canale Cinque per dare degli importanti aggiornamenti dal punto di vista sentimentale, la conduttrice ha infatti ritrovato l’amore e lo ha rivelato nel programma di Silvia Toffanin, spiegando come si è evoluta la situazione negli ultimi tempi: “Galeotto è stato il lavoro, un programma tv è stato il mio Cupido, si capiva che aveva carattere e spessore, io in lui vedevo gli occhi buoni, si chiama Dario, ha saputo conquistarmi con la gentilezza, è una persona che riesce a creare empatia“.

Non poteva mancare poi un commento sul caso Giancarlo Magalli, con Adriana Volpe che ha ricostruito la situazione: “Era giusto riequilibrare questa calunnia, questa offesa, è un attacco che mi ha sconvolto la vita, i rapporti si sono rotti, io ho fatto delle querele e ho sempre vinto, sia sul tribunale di Milano che su quello di Roma, ci sono tre sentenze di condanna, finalmente si è chiusa la vicenda” le parole della conduttrice nel salotto di Canale Cinque a Verissimo.

Adriana Volpe ha proseguito sulla faida con Giancarlo Magalli, tornando sull’ultimo incontro andato in scena in tribunale dopo anni di tensioni accumulate, fin dal momento nel 2017 in cui il conduttore si rese protagonista di un’uscita assolutamente infelice nei confronti della collega.

“Sembrava che non si arrivasse più alla fine di questa storia, nell’ultima sentenza lui era presente e avrebbe potuto non esserlo, era seduto accanto a me e abbiamo iniziato a parlare, ci siamo raccontati come sia cambiata la nostra vita negli ultimi sette anni” ha detto la ex opinionista del Grande Fratello che ha poi raccontato nel dettaglio un momento tratto dall’udienza nella quale è riscattata la pace tra loro. “Ci siamo visti cambiati anche fisicamente dagli ultimi sette anni, il giudice ha dato la sentenza e io ho pensato che tutto questo non avrebbe dovuto inquinarmi, non volevo che mi rimanesse dentro più niente, volevo una nuova vita da quel momento, gli ho chiesto un abbraccio” ha detto la conduttrice svelando di aver sentito un forte calore da quel momento anche se la parola scusa non è mai spuntata fuori. Poi è entrato in studio lo stesso Magalli, che ha finalmente chiesto scusa ad Adriana Volpe per la prima volta dal 2017, ponendo forse una volta per tutte la parola fine alla guerra.

