Alesha Dixon, chi è la conduttrice Eurovision 2023/ Oltre a British’s Got Talent anche una hit

Chi è Alesha Dixon? Vi ricordate di “The Boy Does Nothing”?

Da martedì 9 maggio a sabato 13 maggio tenetevi pronti per l’Eurovision Song Contest 2023! A condurre questa 67ª edizione dal palco della Liverpool Arena ci sarà anche la nota cantante britannica Alesha Dixon, affiancata da Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton. Alesha Dixon (classe 1978) è una cantante di successo ma è anche un noto personaggio televisivo e molti di voi la conosceranno soprattutto per essere stata uno dei giudici più popolari di British’s Got Talent!

Alesha ha fatto il suo esordio sul panorama musicale insieme al gruppo “Mis-Teeq” nel 2000 e poi nel 2006 ha debuttato come solista non ricevendo però il successo che si aspettava. Il successo nel mondo della musica per lei è finalmente arrivato nel 2008 con il singolo “The Boy Does Nothing”: una canzone carica di grinta e vitalità, dedicata soprattutto al mondo femminile e che ha fatto ballare e cantare a squarcia gola anche milioni di adolescenti italiani! Dopo essere arrivata in cima alle classifiche, Alesha ha deciso di puntare sul mondo dello spettacolo britannico e anche sulla danza; la vittoria di un’edizione di Strictly Come Dancing, versione britannica di Ballando con le stelle, le ha infatti regalato un notevole successo.

Alesha Dixon, vita privata e dichiarazioni sull’Eurovision 2023

Alesha Dixon, conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2023, è anche una bellissima donna, sensibile ma anche molto solare e ironica, è stata sposata dal 2005 al 2006 con MC Harvey (noto rapper britannico) e poi nel 2012 si è fidanzata con il ballerino Azuka Ononye e dopo il loro matrimonio avvenuto nel 2017, i due sono diventati genitori della piccola Azura Sienna Ononye, nata nell’ottobre del 2013.

Condurre l’Eurovision per la cantante è sicuramente un’opportunità straordinaria ma come l’avrà presa? In un’intervista rilasciata proprio ad Eurovision 2023, la Dixon ha dichiarato “Eurovision è molto più di una semplice competizione. È molto importante e sentiamo questa responsabilità. Quella di fare tutto con gioia ed amore”. In attesa dell’Eurovision, Alesha si sta occupando della pubblicizzazione del suo settimo e ultimo libro di favole per bambini: “Luna Wolf Animal Wizard”; la scrittura è un’altra delle passioni che la Dixon ha da molti anni, in particolar modo quella per le favole per bambini; la cantante si occupa anche di sostenere economicamente associazioni benefiche e tutti i suoi concittadini la ammirano molto come donna oltre che come artista.

