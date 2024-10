Alessia è una delle tentatrici dell’edizione di Temptation Island 2024 attualmente in corso su Canale 5, e che torna in onda questa sera con una nuova puntata. La single, nel corso di questa avventura televisiva, si è sensibilmente avvicinata a Mirco, fidanzato di Giulia, ed entrambi hanno dato dimostrazione di una grande complicità nel loro rapporto. Il ragazzo ha manifestato interesse nei suoi confronti sin da subito, sin da quando si resero protagonisti di un sensuale ballo ravvicinato che ha scatenato la delusione e la rabbia di Giulia, che ha assistito al video.

Mirco ha partecipato al programma perché si sente oppresso dalla sua fidanzata, che manifesterebbe un’eccessiva gelosia e lo priverebbe della libertà che invece lui desidera. Attraverso la conoscenza con la single Alessia, il ragazzo si sta aprendo e sta riflettendo su cosa non funziona nel rapporto con Giulia, arrivando anche ad avanzare l’ipotesi di una presunta rottura: “Il cuore mi porta a lei ma la testa a tutt’altro. Dovrei cambiare ragazza”.

Alessia e Mirco, attrazione e complicità: “Ti ho subito messo a fuoco“

Mirco e Giulia vivono un periodo di crisi a Temptation Island 2024, con il ragazzo che è sempre più vicino alla tentatrice Alessia. Sin dalla prima puntata è rimasto colpito dalla single, e anche lei ha vissuto la stessa sensazione non appena ha visto il ragazzo in spiaggia, durante le presentazioni ufficiali: “Quando mi sono tolta il mantello, in spiaggia, ti ho visto, ti ho subito messo a fuoco“.

Mirco, dal canto suo, è attratto anche fisicamente dalla tentatrice e più volte le ha riservato complimenti e dolci attenzioni: “Tu hai delle belle labbra”. Attenzioni che però Giulia lamenta di non aver mai ricevuto a casa, come più volte sottolineato nel corso delle puntate: come evolverà la situazione sentimentale della coppia?

