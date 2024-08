CHI È ANNA LUCA HAMORI

Se siete appassionati di MMA sapete già che le lottratrici dell’est non si tirano indietro di fronte a nulla: l’ungherese Anna Luca Hamori non fa eccezione, anche se questa volta si tratta di pugilato. Nata a Szombathely il 12 marzo 2001, ha vinto per 11 volte il campionato nazionale, è una dei fiori all’occhiello della squadra olimpica del suo Paese. Hamari ha cominciato con questo sport ad undici anni per via del fratello maggiore, che come rivelato su Instagram, non fatica a chiamare il suo vero idolo.

Anna Luca Hamori è la prima pugile donna a vestire la bandiera ungherese nella storia, con un curriculum impressionante come il suo c’era da aspettarselo, infatti a parte l’uscita al primo round dei mondiali del 2023 ha una streak di vittorie invidiabile. Affronterà l’atleta trans Imane Khelif per un incontro che ha già creato numerose polemiche.

ANNA LUCA HAMORI: DALLA VITA PRIVATA AI GATTI

Anna Luca Hamori ha il pugilato nel sangue, una passione che condivide anche con il suo compagno oltre che con il fratello. Il suo fidanzato infatti è il noto Istvan, se siete avvezzi alla boxe di certo non è un nome che dice poco. Ma nella vita della pugile, c’è spazio anche per l’amore per gli animali e soprattutto per il suo gatto Bigyo.

Il record di Hamori è di 18-13, impressionante visto che nella boxe è difficile vedere cosi tanti match e soprattutto farne cosi tanti, visto che il calendario è spesso arido di eventi per vicissitudini legate agli allenamenti e al recupero degli atleti dopo i match. Soprattutto per questioni di salute.

