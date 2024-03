CHI E’ BULENT POLAT, ATTORE DI TERRA AMARA/ “Mia moglie e la serie tv mi hanno cambiato la vita!”

Bulent Polat a Verissimo: “Felice dell’affetto degli Italiani, siete incredibilmente ospitali…”

La puntata odierna di Verissimo si è aperta con la presenza di due volti iconici di Terra Amara, seguitissima soap opera turca. In studio sono arrivati Bulent Polat e Neva Pekuz, rispettivamente padre e figlia all’interno della trama. A prendere per primo la parola è stato proprio l’attore turco che ha colto l’occasione per esprimersi a proposito del grande affetto riscontrato nel nostro Paese. “Se sento l’amore degli italiani? Molto, sono felice di essere qui. Siete incredibilmente ospitali. E’ stato bellissimo ascoltare Gaffur nella versione italiana, quando l’ho visto mi è sembrato quasi un personaggio italiano”. A proposito della collaborazione longeva con la piccola Neva Pekuz, Bulent Polat ha raccontato: “Passavamo molto tempo insieme, ci siamo davvero divertiti tanto. Per me è come una figlia”.

“Da quando è entrata nella mia vita è cambiato tutto, mi ha donato una bellissima famiglia, due figli meravigliosi: ha fatto di me un uomo migliore di come ero prima. Da quando è diventata mamma e io sono diventato padre ho preso tante cose nuove, come la pazienza”. Queste le parole di Bulent Polat a proposito della sua amata moglie, l’attore ha poi spiegato la fortuna di lavorare sul set di Terra Amara come una vera e propria famiglia: “Quando si riesce a creare spirito di squadra sul set si riesce ad avere davvero successo”. Bulent Polat ha poi aggiunto: “L’addio di Céline è stato molto triste, era come una sorella per me. Quando abbiamo girato l’ultima scena mi sono messo a piangere veramente. Se Terra Amara mi ha cambiato la vita? Sì, è vero”. (agg. Valerio Beck)

Chi è Bulent Polat, attore di Terra Amara

E’ evidente che negli ultimi anni, una su tutte sia la serie tv internazionale che sta conquistando una larga fetta di telespettatori. Stiamo parlando di Terra Amara, soap opera turca che con le sue storie e personaggi allieta un numero smisurato di appassionati. Nel cast spicca l’interpretazione di Bulent Polat, nei panni di Gaffur Taskin. Classe 1979, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione quando ancora era nel fiore degli anni.

Bulent Polat – Gaffur Taskin in Terra Amara – ha esordito nel mondo della recitazione quando ancora era un bambino in alcune pellicole turche. Successivamente ha iniziato un percorso teatrale che negli anni lo ha portato ad affermarsi come attore professionista. Si è formato prima in patria per poi passare negli Stati Uniti d’America dove ha ampliato il proprio bagaglio con un seminario a Los Angeles.

Bulent Polat e il personaggio di Gaffur Taskin in Terra Amara

L’esordio di Bulent Polat nei panni di Gaffur Taskin in Terra Amara risale invece al 2018, ovvero gli anni in cui la soap opera turca è diventata un vero e proprio fenomeno internazionale. Di riflesso, anche l’attore ha riscontrato la medesima notorietà mettendosi in evidenza con le sue spiccate doti comunicative e interpretative. Nel cast è senza dubbio tra i volti cardine e tale circostanza ha alimentato anche la curiosità sulla sua vita privata.

Bulent Polat – attore di Terra Amara nei panni di Gaffur Taskin – è molto riservato in relazione alla sua vita quotidiana e privata. Sappiamo però che è sposato da diversi anni con una donna di nome Duygu Polat la quale pare non appartenga come il marito al mondo dello spettacolo. Dal loro matrimonio è inoltre nata una figlia: Doga.

