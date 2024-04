Chi è Danilo Arena, attore nel cast della fiction ‘Vanina’/ “Amo l’arte grazie ai miei genitori…”

Danilo Arena, chi è l’attore che interpreta Simone Lo Faro in ‘Vanina’

Va in onda questa sera la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, e per l’occasione scopriamo qualcosa di più su uno degli attori protagonista della nuova serie targata Mediaset: Danilo Arena. Nei panni di Salvatore Lo Faro, è un agente di polizia dalle molteplici sfaccettature, tutte da scoprire ma che chiaramente sono frutto di un lavoro artistico e da una passione per la recitazione che lo accompagnano da diversi anni.

Chi è Giusy Buscemi, attrice protagonista in ‘Vanina’/ “Il primo incontro con mio marito Jan Michelini…"

Intervistato dal portale L’Identità, Danilo Arena ha raccontato qualcosa in più non solo del personaggio interpretato in Vanina – Un vicequestore a Catania, ma anche della sua personalità e storia professionale. “Come mi sento nel mio ruolo? La direzione recitativa che ho sempre voluto prendere è il trasformismo; mi è stato chiaro sin dai tempi dell’accademia. Ho sempre osservato Al Pacino in questo, vorrei cambiare radicalmente quello che si fa in Italia o almeno essere diverso da tutti e farlo a modo mio”.

VANINA - UN VICEQUESTORE A CATANIA, CANALE 5/ Anticipazioni 3 aprile 2024: Giusy Buscemi, problemi di cuore

Danilo Arena: “Mio padre mi ha iniettato l’arte nelle viscere…”

Parlando del suo percorso artistico, Danilo Arena ha raccontato degli albori caratterizzati dal mondo della musica e della danza, prima appunto di arrivare al contesto della recitazione. “Sono i sogni la parte essenziale della mia vita, quelli che mi hanno trasmesso mia madre, mio padre e i miei fratelli. I miei genitori mi hanno lasciato libero di sognare e che Dio benedica questi genitori”. L’attore ha poi aggiunto: “Sono figlio d’arte perché mio padre mi ha iniettato l’arte nelle viscere; è Dio che mi aiuta e mi guida in questa missione che chiamo ‘sogno’”.

VANINA - UN VICEQUESTORE A CATANIA/ Il "guizzo" di Mediaset per tornare alla buona fiction

Danilo Arena – attore nel cast di Vanina, un vicequestore a Catania – ha poi raccontato della grande esperienza sul set al fianco di Pierfrancesco Favino. “Ho trascorso molto tempo con lui e ho un ricordo stupendo; un uomo buono, pronto ad ascoltarti davvero per poterti dare, nel suo, il giusto consiglio”. L’attore ha poi concluso l’intervista per L’Identità parlando della sua collocazione musicale: “Ho all’attivo 5 singoli e due album; ho sempre studiato qualunque forma d’arte… Ad ogni modo, sono un attore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA