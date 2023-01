Chi è Dardust e perché si chiama così?/ I successi e il presunto flirt con Mahmood

Chi è Dardust e perché si chiama così?

Giovedi 5 gennaio 2023 vedremo Dardust (Dario Faini) in prima serata su Rai 2 in occasione di “An intimate night”, il concerto di Elisa registrato a dicembre 2022 al Teatro Arcimboldi di Milano. In occasione del suo grande concerto, Elisa ha scelto di essere affiancata da lui perché oltre ad essere un amico è stato considerato da molti il re del nuovo pop italiano a cui molti in questi anni i si sono rivolti per trasformare i loro pezzi in successi.

Spesso ospite in programmi televisivi importanti come Amici di Maria De Filippi o X Factor, Dardust: pianista, compositore e produttore ha ottenuto nella sua vita più di 70 dischi di platino e più di 500 milioni di streaming come produttore e recentemente ha anche offerto delle possibilità lavorative ai cantanti di Amici di Maria De Filippi, proponendo loro di scrivere dei pezzi su tre tracce musicali da lui create. Sulla sua musica il produttore ha sempre dichiarato: “La mia musica è un’astronave verso il futuro”, il suo nome d’arte invece (Dardust) è un omaggio al personaggio “Ziggy Stardust” di David Bowie e un tributo al duo “Dust Brothers” divenuto celebre con il nome di “The Chemical Brothers”.

La vita privata di Dardust, era il fidanzato di Mahmood?

Dardust è nato nel 1976 ed è molto geloso della sua vita privata, a causa di questa gelosia però, qualche tempo fa è stato al centro di una grande notizia di gossip. Il settimanale Chi aveva paparazzato il produttore insieme al cantante Mahmood; le immagini ritraevano i due abbracciati in una veranda e l’immagine successiva Dardust che spruzzava della crema solare sulla schiena di Mahmood. Gli scatti sono stati equivocati da molti fan delle due star che hanno ipotizzato una possibile relazione, la notizia poi è stata immediatamente smentita dai due e in particolare da Mahmood che ha immediatamente dichiarato: “Non sto con Dario Faini!”.

Tra i due infatti c’è solo un rapporto di grande amicizia, anche dovuto dal fatto che Dardust ha prodotto uno dei brani più popolari dell’ex vincitore di Sanremo: “Soldi“. Neanche i profili social di Dardust possono aiutarci ad avere qualche indizio in più sulla sua vita privata poiché al momento contengono solo elementi legati al suo lavoro; tra le storie Instagram più recenti di Dardust ci sono solo momenti di lui che suona il pianoforte e sorride visibilmente emozionato al concerto di Elisa.











