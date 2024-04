Chi è Daria Nicolodi, com’è morta l’ex compagna di Dario Argento/ La perdita della prima figlia Anna

Daria Nicolodi ha dedicato buona parte della sua carriera al cinema, trovando forse come momento più alto il sodalizio con Dario Argento, di cui è poi diventata la compagna. Nasce nel 1950 a Firenze e fin da giovanissima coltiva la passione per la recitazione grazie anche al supporto costante dei genitori. La sua prima relazione nota risale al rapporto con lo scenografo Mario Ceroli con il quale dà alla luce la sua prima figlia Anna.

Un tragico evento ha però segnato la carriera di Daria Nicolodi, ex compagna di Dario Argento. A causa di un incidente stradale risalente al 1994, la sua prima figlia Anna perde tragicamente la vita, portando l’attrice ad allontanarsi per un lungo periodo dalle scene proprio per metabolizzare quel dolore disumano. Precedentemente l’attrice ha avuto anche un’altra figlia, Asia Argento, nata appunto dalla relazione durata circa dieci anni con il regista Dario Argento.

Daria Nicolodi, ex compagna di Dario Argento: il racconto di sua figlia Asia Argento

A propiziare l’incontro tra Daria Nicolodi e Dario Argento fu il set di “Profondo Rosso”, capolavoro appartenente al genere horror. Pochi mesi dopo (1975), la loro storia d’amore divenne ufficiale e, pur durando per circa dieci anni, non venne mai suggellata dal sacro vincolo del matrimonio. Le condizioni di salute dell’attrice iniziano a peggiorare nell’agosto del 2020 quando, colpita da una grave ischemia, è costretta a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza.

Daria Nicolodi è morta il 26 novembre del 2020, 4 mesi dopo la grave ischemia che purtroppo pregiudicò le sue condizioni di salute in maniera tanto da severa da portarla a spegnersi. “Mia madre aveva una relazione travagliata con mio padre e si è sfogata su di me; diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte” – ha raccontato Asia Argento, figlia dell’attrice, intervistata a Verissimo – “Quando è nata Anna Lou è stata una nonna straordinaria, ha dato a lei tutto ciò che non ha dato a me”.

