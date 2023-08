Chi è Desmond Doss, primo obiettore di coscienza negli USA/ L’impresa durante la seconda guerra mondiale

La battaglia di Hacksaw Ridge, il trionfo degli ideali anti-bellici di Desmond Doss

Questa sera, in prima serata su Rete 4, andrà in onda il film La battaglia di Hacksaw Ridge; una pellicola a tema bellico prodotta nel 2016 e diretta da Mel Gibson. L’opera cinematografica è ampiamente ispirata alla storia vera di Desmond Doss, un medico statunitense che ha scritto la storia dell’esercito americano durante la seconda guerra mondiale. Nato e cresciuto in Virginia, il protagonista – realmente esistito – decise di partecipare al secondo conflitto bellico nel ’40 offrendo supporto dal punto di vista sanitario.

Desmond Doss – protagonista del film La battaglia di Hacksaw Ridge – era cresciuto con una forte educazione religiosa e i suoi ideali erano contrari ad ogni genere di conflitto e ostilità. Il tutto chiaramente contrastava con quelle che erano le dinamiche belliche e la sua scelta di prestare servizio durante la seconda guerra mondiale. Come racconta il film, il suo approccio venne appreso con scetticismo dall’esercito degli Stati Uniti d’America, portandolo quasi ad essere emarginato dai suoi compagni di battaglia a dispetto del suo pregevole supporto dal punto di vista sanitario.

Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d’onore negli USA

La riluttanza dei militari statunitensi con la quale Desmond Doss ha avuto a che fare trova un punto di svolta nel ’42 durante una delle battaglia più cruente e sanguinose della seconda guerra mondiale. Come racconta il film – La battaglia di Hacksaw Ridge – il conflitto mise a dura prova l’esercito americano ma nulla portò il protagonista a cambiare idea rispetto ai suoi ideali. Proprio il suo coraggio nell’essere coerente a dispetto delle condizioni in bilico tra la vita e la morte si rivelarono vincenti ma soprattutto eroiche.

Desmond Doss, durante la battaglia di Okinawa, perseverò nel rifiutarsi di utilizzare qualsiasi genere di arma da fuoco pur partecipando alla spedizione al fronte al fianco dei militari statunitensi. Il suo coraggio portò alla vittoria l’esercito degli Stati Uniti d’America ma soprattutto riuscì a trarre in salvo oltre 70 militari senza utilizzare alcun tipo di arma. L’incredibile impresa del protagonista de La battaglia di Hacksaw Ridge – Desmond Doss – venne applaudita dal governo USA al punto da essere il primo obiettore di coscienza a ricevere la più alta onorificenza bellica: la medaglia d’onore, direttamente dal presidente Harry S. Truman. L’eroe bellico protagonista della pellicola è venuto a mancare nel 2006, alla veneranda età di 87 anni.











