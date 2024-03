Chi è Edoardo Sanson, ex fidanzato Anita Olivieri al Grande Fratello 2024/ ‘Scalzato’ da Alessio Falsone?

Grande Fratello 2024, Edoardo Sanson: ex fidanzato di Anita Olivieri

Una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2024 è senza dubbio Anita Olivieri: la giovane concorrente sta trovando spazio e attenzione soprattutto nell’ultimo periodo e in riferimento a trame sentimentali piuttosto intricate. La giovane aveva spesso raccontato nelle precedenti settimane di essere legata sentimentalmente ad un ragazzo di nome Edoardo Sanson. Il fidanzato della concorrente è però apparso poco; solo una tenera sorpresa di alcuni mesi fa e nulla di più.

Il silenzio di Anita Olivieri in riferimento al suo presunto – o ex – fidanzato Edoardo Sanson ha spesso alimentato i dubbi sul web; qualcuno ha anche ipotizzato che di fatto non esistesse alcuna relazione. La tesi è stata più volte smentita dalla concorrente, che però nell’ultimo periodo sembra aver deciso di prendere una strada differente, “folgorata” da Alessio Falsone. Quest’ultimo è entrato come un uragano nel reality e in pochi giorni è riuscito a sgretolare tutte le convinzioni sentimentali di Anita Olivieri.

Anita Olivieri e Alessio Falsone sempre più complici: ‘dimenticato’ l’ex fidanzato Edoardo Sanson?

La complicità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è apparsa subito evidente tanto al pubblico quanto a loro stessi; incalzati nelle ultime puntate, non hanno infatti fatto segreto della sintonia reciproca. Ma nel frattempo, che fine ha fatto l’ex fidanzato Edoardo Sanson? Il ragazzo ha finora evitato di esporsi in maniera diretta; durante una delle ultime puntate, proprio Alfonso Signorini fece sapere la sua volontà di non voler apparire ed essere coinvolto nella vicenda.

Dal canto suo Anita Olivieri ha utilizzato parole particolarmente sibilline – per utilizzare un eufemismo – in riferimento al rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. La giovane, nel pieno della liaison con Alessio Falsone, ha dichiarato di non sentirsi più fidanzata anzi, forse dal suo ingresso nella casa non ha mai percepito quell’etichetta. I dissidi con il ragazzo prima del Grande Fratello 2024 non erano pochi e, la lontananza di questi mesi, pare aver spezzato definitivamente l’idillio.

