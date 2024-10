Siamo abituati ad apprezzarlo nelle sue innumerevoli vesti; difficile non apprezzare la sua essenza istrionica dal punto di vista professionale, scandita dal passaggio tra recitazione, conduzione e regia. Stiamo parlando di Luca Barbareschi, attualmente protagonista in tv alla conduzione del programma ‘Se mi lasci non vale’. Un progetto che gravita intorno alla complessità dei sentimenti e, a tal proposito, cosa sappiamo a proposito della vita privata di Luca Barbareschi? Da diversi anni è legato alla moglie Elena Monorchio, sposata nel 2015 e con la quale ha dato alla luce due splendidi figli, Maddalena e Francesco nati rispettivamente nel 2010 e 2012.

Ma chi è Elena Monorchio, moglie di Luca Barbareschi? Classe 1977, ha scelto la riservatezza a dispetto della notorietà dell’autore e regista. Non sono infatti reperibili particolari curiosità a proposito della sua attività professionale; rare sono infatti le occasioni in cui si è concessa alla luce dei riflettori proprio al fianco del marito Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi, il primo incontro con la moglie Elena Monorchio

Come racconta Libero, il primo incontro tra Luca Barbareschi e sua moglie Elena Monorchio è scandito da un vero e proprio colpo di fulmine. Un incrocio di sguardi casuale in una piazza di Roma; poche settimane di frequentazione sono poi bastate per decidere di condividere insieme la quotidianità prima ampliando la famiglia con l’arrivo dei figli Maddalena e Francesco e poi con il matrimonio celebrato nel 2015.

A proposito della grande discrezione che accompagna la coppia, lo stesso Luca Barbareschi ha sempre protetto la liaison con la moglie Elena Monorchio; rare sono infatti le occasioni in cui ha offerto alla curiosità mediatica accenni o aneddoti relativi alla sua attuale vita sentimentale. “Con mia moglie Elena sono rinato”, ha raccontato tempo fa in un’intervista, sottolineando: “Mi sono innamorato di nuovo e ho avuto altri due figli”. Una famiglia che dunque si è ampliata come segno di un amore tornato dominante nella sua vita e che da oltre 10 anni rappresenta una certezza nel cuore e nella vita del regista, autore e conduttore.

