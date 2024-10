Se mi lasci non vale è la copia di Temptation Island? Questa è la domanda che si stanno facendo in moltissimi nelle ultime ore, poco prima della messa in onda della prima puntata del reality condotto da Luca Barbareschi. Proprio quest’ultimo si è infuriato di recente dopo aver sentito paragoni sul noto programma di Canale 5 e ha voluto dire la sua. “Qui raccontiamo storie vere“, ha spiegato, facendo leva sul fatto che Se mi lasci non vale non è un reality fine a sè stesso, ma quasi un documentario in cui ciascuno può riconoscersi. Ma in cosa si differenzia Se mi lasci non vale a Temptation Island? Andiamo subito a vedere ogni dettaglio.

Prima di tutto, Se mi lasci non vale prevede la partecipazione di sei coppie selezionate tramite numerosi provini, che in comune hanno la voglia di risolvere i loro problemi amorosi. A differenza di quanto succede a Temptation Island, a Se mi lasci non vale saranno presenti un team di psicologi, esperti e coach che seguiranno passo passo ogni concorrente facendo sì che vengano migliorati tutti i problemi del rapporto come la comunicazione, l’abitudine e la gelosia. Chicca del programma, anche la presenza di un esperto di tantra, che li aiuterà a ritrovare la passione.

Dopo i rumor sulla presunta copia di Temptation Island, il conduttrore di Se mi lasci non vale Luca Barbareschi è sbottato, dicendo che il reality non c’entra assolutamente nulla con quello trasmesso su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Niente falò, niente tentatori e tentatrici, niente pinnettu. Ci saranno esperti che li condurranno in un percorso in cui a suo dire, “tutti possono rispecchiarsi”. Le storie sentimentali saranno più profonde e verrà a galla tanta sofferenza: incomprensioni, solitudini, tradimenti perdonati. Insomma, sarà di certo più introspettivo rispetto a Temptation Island, ma ciò non toglie il divertimento nel guardarlo.

Altra differenza di Se mi lasci non vale rispetto al reality di Mediaset sono le Candid Camere e le prove d’amore che i coach sottoporranno ai concorrenti: vere e proprie sfide per metterli alla prova e vedere quanto il sentimento è autentico. Se mi lasci non vale è un programma rivoluzionario, tutto nuovo per la Rai, che ha deciso di dare una “rinfrescata” al palinsesto e proporre uno show dedicato ai sentimenti, senza però fare copia incolla con il cugino di Canale 5. Non ci resta quindi che attendere di vedere Se mi lasci non vale su Rai 2 a partire dalle 21.35 oggi 21 ottobre 2024!