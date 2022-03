Chi è Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022/ Modella argentina “nuova Belen Rodriguez”?

Estefania Bernal nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022

Tra i naufraghi pronti ad approdare all’Isola dei Famosi 2022 ci sarà anche Estefania Bernal. Ancor prima del suo esordio sulle spiagge incontaminate dell’Honduras, la modella argentina ha già colpito gli utenti social per via di un nomignolo che le è stato attribuito e che la propone come la “nuova Belen”. Oltre alle medesime origini, con la Rodriguez, celebre showgirl del nostro piccolo schermo, Estefania condividerebbe anche una bellezza mozzafiato e non solo. Anche la neo naufraga, come spiega Today.it, fa parte della stessa agenzia di rappresentanza di Belen, inoltre ricordiamo che quest’ultima fu lanciata al successo nel nostro Paese proprio dal reality che adesso la Bernal si accinge a fare.

Ad anticipare la partecipazione di Estefania Bernal all’Isola dei Famosi 2022 era stato il sito TvBlog che aveva precisato come la giovane modella argentina facesse parte della scuderia di Paola Benegas, la stessa agente che in passato lanciò la carriera di Belen Rodriguez e grazie alla quale altre modelle come Dayane Mello e Paola Di Benedetto approdarono nei reality. Successivamente la presenza di Estefania è stata poi confermata: sarà una naufraga a tutti gli effetti e gareggerà come singolo.

La carriera in Argentina e in Italia di Estefania Bernal

Di Estefania Bernal, nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2022 si sa molto poco e la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi potrebbe rappresentare per lei un vero e proprio trampolino di lancio. La giovane modella è nata 26 anni fa ad Almagro, quartiere di Buenos Aires. Al momento non si hanno invece notizie sul suo stato sentimentale. Ufficialmente sarebbe single ma è anche possibile che sia una ragazza particolarmente riservata. Sicuramente all’Isola avrà modo di raccontare qualcosa di sé, del suo privato e, chissà, anche delle sue storie d’amore.

Nel suo Paese di origine la Bernal ha già collezionato diverse soddisfazioni sul piano lavorativo, sia in tv che come testimonial di un marchio argentino di intimo. Nel 2016 ha partecipato a Miss Universo Argentina. In Italia finora l’abbiamo vista in alcuni spot pubblicitari. Estefania inoltre, nonostante la sua giovane età ha già creato una linea di abbigliamento tutta sua vantando anche collaborazioni importanti con brand internazionali di primo livello come Guess.











