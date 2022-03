Concorrenti e cast Isola dei Famosi 2022: chi sono/ Coppie e Singoli in Honduras

Concorrenti Isola dei Famosi 2022: le coppie

Nella prima serata di oggi, lunedì 21 marzo, prenderà ufficialmente il via l’Isola dei Famosi 2022 giunta alla sua sedicesima edizione. Chi saranno i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras? Dopo le tante voci sul cast, nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i nomi di coloro che prenderanno parte della nuova avventura televisiva all’insegna della natura honduregna ma anche di tante prove e sfide fisiche ma soprattutto mentali. La grande novità di questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi vedrà il cast diviso tra coppie e singoli. A proposito di cast segnaliamo anche la presenza di Alvin nel ruolo di inviato mentre in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino affiancheranno la padrona di casa in quello di opinionisti.

Saranno in tutto cinque le coppie di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. La prima ad essere stata annunciata è quella formata da Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e già naufraga dell’Isola nel 2012, in coppia con il fratello meno celebre (ma noto sui social) Edoardo. Lory Del Santo, altro volto noto ai reality, parteciperà con il compagno Marco Cucolo mettendo così alla prova anche il loro rapporto di coppie. Jeremias Rodriguez, per molto noto per essere il fratello della showgirl argentina Belen, partecipa in coppia con il padre Gustavo. Una coppia ‘di fatto’ ma solo artisticamente è quella formata da Nick Luciani e Silvano Michetti, due de I Cugini di Campagna. Nel cast anche Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni nel ruolo di mamma e figlio ed infine il campione di boxe Clemente Russo, che dopo il Grande Fratello ci riprova in coppia con la moglie Laura Maddaloni.

I singoli pronti a sbarcare in Honduras

Se già il cast delle coppie dell’Isola dei Famosi 2022 potrebbe sembrare sostanzioso, lo sarà ancora di più con l’arrivo dei singoli, ovvero i concorrenti che partiranno da soli per l’avventura in Honduras. Dopo l’edizione del 2005 e la sua partecipazione ad altri reality come il Grande Fratello, Antonio Zequila si prepara a vivere nuovamente a contatto con la natura. Nella inedita veste di naufrago troveremo anche l’attore romano Nicolas Vaporidis. Un altro nome destinato a far discutere è quello dell’ex pilota romano Marco Melandri, che nelle passate settimane ha fatto molto chiacchierare per via di alcune sue posizioni considerate no vax. Tra i concorrenti anche un cantante, Blind, terzo classificato a X Factor 2020 e che, secondo le anticipazioni avrà una storia personale molto interessante da raccontare.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 è ancora ricchissimo e vede al suo interno anche l’ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi, pronta a partire per Cayo Cochinos. Gradi sorprese possiamo attenderci da Ilona Staller così come da Roberta Morise. Non mancherà poi una carrellata di nomi meno celebri ma che grazie al reality potranno ottenere una grande popolarità come Roger Balduino, modello e imprenditore, l’ex Miss Argentina Estefania Bernal e Jovana Djordjevic, anche lei con un importante curriculum nel mondo della moda e pronta a spiazzare tutti con la sua bellezza.











