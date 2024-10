Per riconoscere le serie tv dal discreto successo un fattore è certamente il numero di stagioni all’attivo: lo dimostra l’avventura di ‘Don Matteo’, giunto alla 14esima stagione. Come ovvio che sia il cast di attori è mutato nel tempo e, a partire dal nuovo capitolo, abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio: Diego Martini. Ne consegue una curiosità dominante tra gli appassionati della fiction: chi è Eugenio Mastrandrea, attore nei panni del nuovo capitano?

Beatrice Bernardin, chi è l'ex moglie di Sergio Muniz/ La rottura nel 2017: "Sono cambiato..."

Scopriamo chi è Eugenio Mastrandrea proprio tramite le sue tappe fondamentali dal punto di vista professionale; l’ingresso nel cast di Don Matteo 14 vale come conferma del suo talento e come importante punto d’arrivo dopo anni di gavetta e recenti soddisfazioni. Classe 1993, coltiva la passione per la recitazione fin da bambino; dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico ottiene i suoi primi ruoli sul grande schermo fino ad arrivare agli esordi televisivi, come in Nero a metà nel 2018.

Giovanni Previdi, chi è il marito di Silvia Avallone/ Il primo incontro nel 2010 e le figlie Nilde e Ingrid

Eugenio Mastrandrea e la ‘presunta’ parentela con Valerio Mastandrea: ‘colpa’ di una lettera…

La popolarità per Eugenio Mastrandrea arriva invece nel 2021 grazie alla miniserie La Fuggitiva; co-protagonista al fianco di Vittoria Puccini. Arriviamo così al ruolo di Diego Martini in Don Matteo 14, uno step decisamente importante per la sua carriera sempre più luminosa. Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Eugenio Mastrandrea? L’attore è particolarmente riservato e non abbiamo notizie a proposito di una fidanzata, compagna o figli.

Per quanto non si abbiano notizie su una possibile fidanzata di Eugenio Mastrandrea, è doveroso un riferimento ad una particolare curiosità sull’attore che riguarda i genitori, e precisamente il papà. Per colpa di una ‘svista’, pare che molti siano convinti che l’attore sia il figlio di Valerio Mastandrea. Ad una lettura attenta, si capisce bene perchè tale notizia è in realtà errata. I due cognomi presentano una differenza che per quanto minima è comunque sostanziale. Una ‘R’ differenzia i due cognomi: Mastrandrea (Eugenio) e Mastandrea (Valerio). Ne consegue dunque che Eugenio Mastrandrea non è il figlio di Valerio Mastrandrea e il fraintendimento è semplicemente frutto dell’evidente assonanza tra i due cognomi.

Sergio Muniz, chi è e carriera/ Dagli inizi come modello al debutto al cinema e in televisione