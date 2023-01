Chi è Fabio Adami, nuovo fidanzato di Alba Parietti/ “Destinati ad incontrarci…”

Chi è Fabio Adami e come ha conosciuto Alba Parietti

Fabio Adami è il nuovo fidanzato di Alba Parietti e per lei è stato amore a prima vista. Fabio (classe 1967) e di origini romane ed è un sale manager di Poste Italiane; prima di conoscere Alba, Fabio aveva avuto una relazione importante da cui erano nati i suoi due figli, con cui ama passare del tempo e praticare sport come il paddle. Lui è un uomo affascinante ma molto riservato sia sui social che soprattutto sui giornali o sotto i riflettori, contesto che non gli appartiene se non per la famosa showgirl.

A parlare di lui e del loro primo incontro quasi “voluto dal destino” ci ha pensato la Parietti che al settimanale “Oggi” ha dichiarato: “È stato un incontro del destino. Sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto e questo non è da me. Dopodiché sono scappata con il cuore in gola, come Cenerentola alla stazione Termini. La verità è che eravamo destinati ad incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come un film”.

La dichiarazione romantica di Alba Parietti per il fidanzato Fabio Adami

Tra Fabio Adami e Alba Parietti è stato amore a prima vista ma oltre a raccontare del loro primo incontro, la showgirl si è dilungata sui social parlando delle sue emozioni e dell’uomo che ha accanto. In un lungo e romantico messaggio sui social, dedicato al fidanzato, Alba Parietti scrive: “Non avevo mai capito cosa fosse l’amore, il bene dell’altro, il dare senza chiedere e senza condizioni. Ora lo so. Tu sei la metà che mi mancava e io sono la tua. Tutto ciò che faccio per te in realtà lo faccio per me e te, tutto ciò che fai per me lo fai per me e te. Siamo una cosa sola. La nostra parte mancante.

L’amore è una cosa semplice è darsi all’altro per costruire la felicità. Da soli eravamo sereni, insieme si è immensamente felici. Tu mi regali serenità e felicità. Mi dai sempre molto più di ciò che mi aspetto e insieme vinceremo sempre. Perché l’amore vince sempre. Buon lavoro amore mio. Perché anche la tua serietà e l’essere un uomo d’altri tempi, per bene un lavoratore e un padre come era mio padre per i tuoi figli e anche per me che sono come una bambina, la tua bambina fragile e forte, ti rende l’uomo graniticamente leale, forte e meraviglioso che sei e che mi ha fatto innamorare di te. Perché oltre l’amore c’è il volersi tanto bene”.











