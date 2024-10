Feysal Bonciani è uno dei concorrenti della nuova edizione della trasmissione Tale e Quale Show 2024, evento condotto da Carlo Conti che va in onda ormai ogni Venerdi sera. Non era molto noto al grande pubblico eppure Feysal si sta facendo riconoscere ed è sicuramente tra le più grandi sorprese della trasmissione. Ma andiamo a conoscere meglio chi è Feysal Bonciani.

Feysal nasce a Firenze nel 1990 dove ha vissuto i primi anni della sua vita insieme ai fratelli Alessandro e Niccolò. Da sempre ha la passione per il ballo e la musica e subito dopo il liceo decide di iscriversi a scuole di ballo come la Gyspy Musical Academy a Torino e poi la MDM Academy. Lo ricordiamo specialmente per un ruolo nel mondo dello spettacolo.

Nel 2014 il regista Tim Rice lo nota e gli offre il ruolo di Giuda nel noto spettacolo Jesus Christ Superstar dove tutti vedono ed apprezzano le qualità di Feysal. Da quel momento lui inizia a collaborare con questa compagnia e gira per tutto il mondo. Uno dei sogni di Feysal Bonciani era di interpretare Simba nella reinterpretazione del Re Leone, il ragazzo sfiorò questo ruolo ma alla fine optarono per un altro, un sogno sfumato che magari potrà provare a coronare nel prossimo futuro. Feysal è un grande appassionato di calcio ed è un tifoso della Fiorentina.

FEYSAL BONCIANI E LE ULTIME SULL’IMITAZIONE A TALE E QUALE SHOW

Un palmares e un inizio carriera di gran valore e Feysal Bonciani è una delle grandi rivelazioni finora di Tale e Quale Show. Negli scorsi episodi ha interpretato Bruno Mars, Prince e Lionel Richie ed ha sempre riscosso grandi consensi. In particolare nella prima puntata ha stupito tutti – tra giuria e spettatori – e ha conquistato la vittoria nel ruolo di Bruno Mars. Una prova che alcuni hanno giudicato sensazionale.

Recentemente Feysal Bonciani ha interpretato il ruolo di Rocky Roberts con il pubblico letteralmente in estasi per la voce e la gesta del ragazzo, apprezzato da tutti e con il solo Malgioglio perplesso. Il membro della giuria ha ‘osato’ criticare in parte la prestazione canora e subito sono arrivati i fischi del pubblico e una lunga dose di applausi da parte dei restanti membri della giuria e soprattutto del pubblico.

Nel corso di queste settimane Feysal ha mostrato a tutti di aver un indiscusso talento e un’abilità innata nel rapportarsi in ogni particolare artista. Non sappiamo se Feysal sia fidanzato o single in quanto anche sui social pubblica solo questioni inerenti al suo lavoro mentre mantiene un grandissimo riservo sulla sua vita privata.