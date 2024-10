FEYSAL BONCIANI, NUOVA STANDING OVATION DOPO BRUNO MARS?

Feysal Bonciani imita Rocky Roberts nel quarto appuntamento stagionale di “Tale e Quale Show” in onda questa sera, come al solito su Rai 1 in fascia prime time: il 34enne concorrente del talent show condotto da Carlo Conti, indubbiamente uno dei volti meno noti al grande pubblico televisivo nel cast di stelle che ogni settimana si cimentano nell’interpretazione dei grandi della musica e dello spettacolo, conosciuto anche col nome di Feisal, si immedesimerà infatti nel cantautore statunitense (1941-2005) nato in Alabama ma con gli anni naturalizzato italiano e che nei ‘roaring Sixties’ nostrani e pure nel decennio successivo fece ballare milioni di persone con le sue hit tra cui la oramai di culto “Stasera mi butto”.

In attesa di scoprire in che modo Feysal Bonciani imita Rocky Roberts e la sua personale ‘rilettura’ di un personaggio diventato iconico nella televisione e l’immaginario musicale del dopoguerra in Italia, possiamo innanzitutto fare un passo indietro, anzi due: infatti, dopo le prime tre puntate di “Tale e Quale Show”, il 34enne cresciuto in quel di Grassina (Firenze), in Toscana, e salito agli onori delle cronache per il suo ruolo di Giuda nel musical “Jesus Christ Superstar”, figurava al secondo posto in classifica la scorsa volta, a 79 punti, e staccato di sole cinque lunghezze da Kelly Joyce che finora ha letteralmente spopolato. Il successo di Feysal Bonciani è infatti dovuto alla standing ovation avuta per il suo Bruno Mars, ma non solo…

“KELLY JOYCE, SEI MERAVIGLIOSA”: FEYSAL RINGRAZIA L’ARTISTA DOPO CHE…

Infatti, prima che cominci la serata in cui Feysal Bonciani imita Rocky Roberts, va ricordato che il ballerino e cantante aveva ottenuto notevoli apprezzamenti pure vestendo i panni di un mostro sacro come Lionel Richie mentre aveva quasi spaccato in due il gradimento non solo dei giudici ma pure del pubblico televisivo (oltre che di alcune fandom sui social) la sua performance di Prince. Tuttavia, l’impressione è che sarà lui, salvo sorprese nelle prossime puntate, a contendere il primo posto alla sopra citata Kelly Joyce, con cui aveva duettato stupendo tutti e portando con lei sul palcoscenico la coppia Lionel Richie-Diana Ross. Una competizione che però non nasconde dietro altro che una bella amicizia e una sana rivalità come testimoniato dal 34enne di recente.

Nella settimana di preparazione alla puntata che questa sera vedremo su Rai 1 (con Kelly Joyce che si trasforma nientemeno che in Tina Turner e Feysal Bonciani imita Rocky Roberts) il ballerino con esperienze anche nel Regno Unito ha dedicato un post proprio all’artista parigina e di nobili origini. Sul proprio profilo Facebook, infatti, Bonciani ha risposto a un post della 41enne in cui questa (allegando una piccola galleria di scatti insieme), aveva scritto: “Che bello incontrare persone come te, Feysal, che fanno della loro passione una ragione di vita”, inneggiando poi all’arte in tutte le sue forme. Immediato il repost e la replica del diretto interessato: “Kelly, sei una persona meravigliosa! Grazie a te e grazie a ‘Tale e Quale Show’ che ci stanno dando l’opportunità di condividere queste esperienze insieme”.