Francamente è una dei quattro concorrenti della squadra di Jake La Furia a X Factor, il cui live partirà giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW alle 21:15. La cantante ha conquistato il suo giudice già dalle prime audizioni: l’ha voluta a tutti i costi.

Francamente, chi è? Potrebbe essere la vera sorpresa di questa edizione

Francesca Siano, in arte Francamente, è una delle rivelazioni di X Factor: la sua voce particolare, il talento originale nella scrittura e la sua personalità formano il cocktail esplosivo che conquista i giudici sin dalla Audition all’Allianz. In questa occasione presenta una sua originale interpretazione di Wicked Game, un brano di Chris Isaak, fra i preferiti da Jack La Furia per sua stessa ammissione. La perfomance è davvero convincente e la ragazza conquista ben 4 sì.

Grazie alla sua voce molto originale, potente e roca, profonda e allo stesso tempo ipnotica, Francesca, che approda all’Allianz direttamente da Berlino con un background suo personale, riesce a dribblare i concorrenti e raggiungere il secondo step della gara, i Bootcamp.

Ai bootcamp Francesca scopre che è stata fortemente voluta da Jack La Furia, suo giudice, e che il rapper l’ha scambiata con il collega Achille Lauro. Emozionata, ma determinata a mostrare la sua bravura, la cantante presenta un suo inedito, Paracadute, che subito riceve consensi per originalità e freschezza: si tratta di un bellissimo pezzo, tanto che Manuel Agnelli lo reputa con convinzione – Il più bell’inedito mai sentito a X Factor! – Una gran bella soddisfazione, no? La sedia è conquistata.

Francamente, una cover incredibile di The Rhythm of The Night di Corona

Francamente si esibisce agli Home Visit portando il brano The Rhythm of The Night, di Corona, e ne fa un’interpretazione davvero personale, accompagnandosi con la chitarra: ne risulta una versione che mischia cantautorato, musica country, musica italiana, rivalutando e impreziosendo un pezzo degli anni ’90 che nasce come hit da discoteca.

Questa trasformazione, straordinaria e molto emozionante, funziona come un incantesimo, come un vero e proprio catalizzatore: Jack La Furia ne rimane conquistato.

Uno spirito libero attento al sociale: l’impegno contro le discriminazioni di genere

Francesca è una promessa, una personalità divampante che piace anche ai naviganti dei social. Ha una voce che si rivela ultra affascinante e suadente sul palco, celando atmosfere, ispirazioni e riferimenti internazionali. La musica, per Francesca, è come una postura: un modo di camminare, di vivere, di stare al mondo, qualcosa di cui non si può fare a meno.

L’artista è anche molto impegnata nel sociale e fa parte del collettivo femminista Conta fino a 10, il cui scopo è contrastare le discriminazioni di genere nel business della musica. Le piace definirsi” just a queer voice” una voce fuori dagli schemi, alternativa: Francamente è un progetto che nasce a Torino e lavora a Berlino, sin dal 2021. La mission è muoversi agevolmente fra cantautorato made in Italy e sonorità elettroniche, senza dimenticare una buona dose di filosofia, introspezione e magia.