Primo eliminato X Factor 2024, chi sarà? Il pronostico del primo live

Partono oggi 24 ottobre i Live di X Factor 2024. Quattro squadre e dodici concorrenti si sfidano in due manche, ognuna delle quali poterà ad un eliminato provvisorio. I due, poi, si sfideranno e uno dovrà dire definitivamente addio alla gara. Ma chi rischia in questa prima puntata? I pronostici non mancano, soprattutto tra i fan del programma, che sul web si divertono a scommettere su chi sarà eliminato. Tra i nomi che meno potrebbero durare in gara, uscendo magari già alla prima puntata, ci sono i Punkcake.

La band è la scommessa che Manuel Agnelli ha voluto fare in questa edizione di X Factor, pur conscio che i Punkcake, con questo talent, hanno poco a che fare. È stato proprio il musicista e giudice ad ammettere che, probabilmente, la loro gara sarebbe stata molto complicata proprio per l’impatto con il pubblico a casa. Che la sua previsione diventi realtà già nella prima puntata?

Patagarri a rischio eliminazione? Ecco perché rischiano a X Factor 2024

Fatto sta che i Punkcake sono una band atipica rispetto agli artisti ai quali X Factor ci ha abituati negli anni, e questo potrebbe essere il loro punto debole o, al contrario, quello di forza. Situazione simile per i Patagarri, possibile eliminato di questo primo Live di X Factor 2024. Anche il loro genere di musica non è quello che si può dire ‘commerciale’, ma è proprio questo che ha portato Achille Lauro a sceglierli. Oltre ad avere problemi simili, in fatto di impatto col pubblico, a quelli dei già citati Punkcake, i Patagarri, agli Home Visit, hanno anche mostrato una crepa nel gruppo. Non tutti i suoi elementi sono apparsi, infatti, del tutto convinti che la partecipazione a X Factor potrebbe essere coerente col progetto musicale che portano, cosa che potrebbe creare nuove falle nel loro percorso.