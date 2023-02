Chi è Francesca Lollobrigida, ospite a Sanremo 2023/ Pronipone di Gina, ma…

Francesca Lollobrigida è tra le ospiti della seconda serata del festival di Sanremo 2023, alla quale sarà dedicata una breve parentesi nel corso della serata. Nota soprattutto per la sua carriera da pattinatrice professionista, condivide con la grande Gina Lollobrigida un legame di sangue piuttosto lontano, ma in passato le è capitato più volte di parlare di lei. Pluripremiata pattinatrice, nel corso della sua carriera ha già preso parte a ben tre Olimpiadi, nelle quali ha ottenuto anche un discreto successo, ma per quest’anno non sarà presente a nessuna competizione perché, ha annunciato lei stessa, aspetta un figlio. Cerchiamo, però, di capire meglio chi è Francesca Lollobrigida, ospite di Sanremo 2023, e del suo rapporto con Gina Lollobrigida.

Chi è Francesca Lollobrigida, ospite a Sanremo 2023

Insomma, Francesca Lollobrigida sarà ospite questa sera al festival di Sanremo 2023, giunto alla sua seconda serata, dedicata alle seconde 14 canzoni in gara. Nota soprattutto per la celebre ed importante carriera da pattinatrice, è nata a Frascati nel 1991, ma è cresciuta a Roma. Grazie al padre, pattinatore professionista anche lui, secondo una storia che circola, avrebbe indossato i pattini già a 14 mesi.

Francesca Lollobrigida nel pattinaggio a rotelle ha vinto, nel corso della sua carriera, 15 titoli mondiali tra il 2012 e il 2019, mentre a 17 anni ha iniziato ad interressarsi all’ambiente dello speed skating. Nel 2018, poi, ha vinto anche il titolo europeo nella mass start del pattinaggio di velocità, mentre nel 2014, 2018 e 2022 ha rappresentato l’Italia in occasione dei Giochi olimpici inverali, rispettivamente, di Sochi, Pyeongchang e Pechino, portandosi a casa un argento nei 3000 metri ed un bronzo nella mass start in occasione dell’ultima edizione. Quest’anno, ed è una delle poche informazioni private note di Francesca Lollobrigida, dalla alla luce il suo primo figlio, con il pattinatore Matteo Angeletti, con il quale si è sposata lo scorso luglio.

Francesca Lollobrigida e il rapporto con Gina

Francesca Lollobrigida porta il cognome di una grandissima star italiana, con la quale è anche imparentata alla lontana. Pronipote di Gina, suo nonno paterno era uno dei fratelli dell’attrice. Al Corriere della Sera, parlando di Gina, Francesca aveva raccontato di aver incontrato qualche volta la parente, parlando in alcune occasioni. “All’inizio”, aveva raccontato in passato Francesca, “era pesante portare questo cognome, quando ero alle prime armi erano tutti più incuriositi dalla mia parentela con la grande attrice che dalle mie prospettive in pista. Sono onorata di avere una stella del genere in famiglia, però spero di riuscire a fare nello sport quello che lei ha fatto nel mondo dello spettacolo”.











