Chi è Francesco Caldarola, ex compagno di Giorgia Cardinaletti/ La nuova fiamma del giornalista

Giorgia Cardinaletti, spunta un nuovo amore per il suo ex Francesco Caldarola

Nulla sfugge agli occhi attenti del mondo di gossip, soprattutto quando si tratta di scovare nuove liaison meno chiacchierate rispetto ad altre. Tra le ultime curiosità spunta una rivelazione – fatta dal settimanale Oggi – relativa al passato sentimentale di Giorgia Cardinaletti. Come risaputo, la giornalista è attualmente impegnata con Cesare Cremonini; i due sembrano più uniti che mai e il rapporto sembra viaggiare spedito verso il sogno di una famiglia ancora più ampia e chissà, anche verso il matrimonio.

Non tutti sono però a conoscenza di alcune curiosità relative all’ex compagno di Giorgia Cardinaletti – attuale compagna di Cesare Cremonini – che in passato è stata appunto legata a Francesco Caldarola. Anche lui giornalista – come spiega il settimanale – sarebbe stato lasciato proprio per il cantante; ma anche per lui l’amore sembra essere riaffiorato dopo la rottura con la collega.

Francesco Caldarola e la liaison con Valentina Petrucci: giornalista Mediaset

Francesco Caldarola – ex compagno di Giorgia Cardinaletti – secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi avrebbe trovato l’amore nella rete avversaria. Il giornalista è infatti impegnato tra le file della Rai, sia come mezzobusto che come autore. In quest’ultimo ambito risulta infatti molto apprezzato per il lavoro svolto per il programma Agorà, in onda su Rai 3. Restando sui temi sentimentali, la nuova fiamma del giornalista sarebbe Valentina Petrucci.

Anche Valentina Petrucci risulta essere una stimata giornalista, ma il suo impegno professionale è attualmente dedicato alle rete avversaria del suo presunto nuovo compagno – Francesco Caldarola – ovvero Mediaset. L’amore tra i due sarebbe dunque sbocciato dopo la rottura del giornalista con Giorgia Cardinaletti, da diverso tempo legata al cantante Cesare Cremonini. Stando a quanto rivela il settimanale Oggi, il giornalista avrebbe avuto in passato anche una relazione con l’attrice Valentina Lodovini, senza che però la liaison avesse un finale felice.

