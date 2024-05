Chi è Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi/ “Lei trasferisce anche la mia emotività…”

Matilde Brandi continua ad ergersi a protagonista dell’Isola dei Famosi 2024 ma nella puntata di questa sera ci sarà forse poco spazio per le dinamiche del reality. La conduttrice sarà piuttosto protagonista di un momento sicuramente molto toccante dato che, stando alle anticipazioni, riceverà una tenera sorpresa da parte del compagno Francesco Tafanelli.

Ma chi è Francesco Tafanelli, il compagno di Matilde Brandi? In attesa di osservare la tenera sorpresa di questa sera all’Isola dei Famosi 2024, scopriamo alcune curiosità sulla dolce metà della conduttrice e nel merito dello splendido rapporto di coppia. A propiziare il loro incontro pare sia stata Manila Nazzaro – grande amica della concorrente del reality – circa due anni fa: da allora, l’amore non ha fatto altro che crescere.

Matilde Brandi e il compagno Francesco Tafanelli: uniti ‘grazie’ a Manila Nazzaro

“L’emotività che lei trasferisce è anche mia; Manila Nazzaro è stata determinante per certi aspetti. Mi ha dato anche dei consigli; io mi sarei avvicinato da tempo ma lei ci ha protetti, perché era evidente che quelli non fossero i tempi giusti”. Questo il racconto di Francesco Tafanelli – compagno di Matilde Brandi – in un’intervista rilasciata a Verissimo. La conduttrice era infatti reduce dalla separazione da Marco Costantini e dunque la ferita era ancora fresca: “La sofferenza resta ma il tempo lenisce le ferite” – spiegò Matilde Brandi a Silvia Toffanin – “Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti; forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontare una nuova vita”.

Matilde Brandi – concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 – ha dunque ritrovato la voglia di amare con il compagno Francesco Tafanelli. Un amore costruito giorno dopo giorno ed entrambi, stando alle parole della conduttrice, non intendono bruciare le tappe per godersi al meglio il rapporto. “Non è ancora arrivato l’anello ma ci sono tutti i presupposti… Nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza, è arrivato lui!”.











