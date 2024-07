Antonello Venditti: “Fine del matrimonio con Simona Izzo? Parla troppo”/ Dalla mi ha salvato dal suicidio”

Antonello Venditti e lo sfogo: “Non chiamatemi maestro”

Aver venduto milioni di dischi ed essere uno dei cantanti italiani più amati di tutti i tempi non basta al cantautore romano per strappare certe etichette e nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Antonello Venditti ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte, con tutti. L’artista di brani italiani passati alla storia come Notte prima degli esami e Roma Capoccia, ma anche Dalla pelle al cuore e Ci vorrebbe un amico, ha preferito strapparsi di dosso etichette e appellativi che a suo modo di pensare non starebbero né in cielo e né in terra: “La gente per compiacerti o perché non sa come diavolo chiamarti ti dice “maestro”, quando lo sento vorrei uccidermi, non sono un maestro e non sono neanche Venditti, lo sono stato e non posso tornare a esserlo, sono Antonello e spero di rimanerlo per sempre” si è sfogato il cantautore tra le colonne del magazine.

Con umiltà e lontano da falsa modestia Antonello Venditti si gode una carriera e un curriculum costellati di grandi successi, ed è proprio qui che dimostra come si fa a diventare dei grandi della musica l’ex marito di Simona Izzo sulla quale ha rivelato: “La fine del nostro matrimonio? Ne ha parlato pure troppo”

Antonello Venditti colpito dal Covid: “E’ un peso non esibirsi”

Come purtroppo tutti ricordiamo con grande dolore, il periodo del Coronavirus si è rivelato mortale anche per il mondo dello spettacolo, visto che per mesi e anni il settore ha sofferto tremendamente, nello specifico tutti quegli addetti ai lavori che non hanno avuto la possibilità di lavorare dietro ai grandi eventi degli artisti.

Nel periodo del Covid-19 l’ex marito di Simona Izzo Antonello Venditti si rese protagonista di uno sfogo nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair: “Mi pesa molto non potermi esibire, nessun concerto è uguale a un altro, vive di quell’attimo, vive di sensazioni che si creano al momento, di condivisione, il concerto si fa in tanti, poi lo puoi fare anche da casa, ma è penoso, ho visto quello che hanno tenuto Elton John e altri grandi cantanti, a me quel tipo di esibizione fa paura” ha tuonato Antonello Venditti in uno dei momenti storici più tristi e complessi di sempre, anche se già in passato aveva fatto i conti con dei periodi bui dal quale lo aveva tirato in salvo un amico: “Mi ha salvato Lucio Dalla, volevo suicidarmi e ci ho pensato più volte” ha confessato l’ex marito di Simona Izzo.

