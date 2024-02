Chi è Franco, fratello di Alessio Falsone al Grande Fratello 2023/ “Lui è più felice di me, mi ha aiutato…”

Chi è Franco, fratello di Alessio Falsone al Grande Fratello 2023

Alessio Falsone si è ‘abbattuto’ sul Grande Fratello 2023 come un fulmine a ciel sereno. Non è per nulla facile entrare a gara in corso, dopo 5 mesi di percorso già andati, e imporsi sulle dinamiche della Casa più spiata d’Italia; che sia in positivo o in negativo. Il giovane è tra gli ultimi ad aver varcato la porta rossa del reality e tra diatribe, momenti distesi e confessioni, continua a mettersi in evidenza.

Come racconta una clip pubblicata dal Grande Fratello 2023, Alessio Falsone ha deciso di raccontare qualcosa di più della sua persona passando per alcuni elogi dedicati al fratello Franco. Il concorrente è partito dal concetto di ambizione, sottolineando come forse a differenza sua sia riuscito ad accontentarsi di poco piuttosto che rincorrere cose futili e velleitarie per raggiungere la felicità.

Alessio Falsone e il rapporto con suo fratello Franco: “Prima non ascoltavo i suoi consigli, poi…”

“Ognuno ha i propri ideali, mio fratello non ha l’ambizione di guadagnare 10mila euro al mese, è più felice di me”. Inizia così il discorso di Alessio Falsone al Grande Fratello 2023, raccontando dunque la bellezza del rapporto con suo fratello Franco. “Lui ha capito il senso della vita, e lo ha fatto prima di me; quindi quando mi confronto con lui, veramente mi aiuta tanto e gli do parecchio ascolto”.

Alessio Falsone, dopo aver sottolineato come suo fratello Franco sia riuscito a raggiungere la felicità senza rincorrere il vil denaro, ha anche spiegato come sia stato per lui una vera e propria spalla sulla quale fiondarsi per consigli e supporto. “All’inizio non lo facevo, poi crescendo capisci tante cose… La competizione ti avvelena; poi capisci di prendere quelle cose lì e lasciar andare le cose negative”.

