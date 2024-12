CHI È FURKAN IL FIDANZATO DI CRISTIANO MALGIOGLIO: “MI SPOSO SOLO SE VIENE…”

Chi è Furkan il fidanzato di Cristiano Malgioglio, e cosa sappiamo di questa storia d’amore? Questo pomeriggio, in concomitanza col secondo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, ci sarà il gradito ritorno negli studi del programma in onda su Canale 5 di uno dei volti più ricorrenti e amati dal pubblico che segue Silvia Toffanin, ovvero il 79enne cantautore, paroliere e personaggio televisivo oramai di casa sulle reti Mediaset. Una nuova occasione per lui di raccontarsi a tutto tondo alla soglia degli 80 anni e con ancora tanti progetti professionali in ballo e, magari, accennare pure a quella love story che sembra andare a gonfie vele. Raccontiamo di seguito chi è Furkan, il fidanzato di Cristiano Malgioglio, e come i due uomini si sono conosciuti.

Per scoprire chi è Furkan il fidanzato di Cristiano Malgioglio, e ultimo di una serie di compagni che l’artista originario di Ramacca ha avuto nel corso della sua vita dobbiamo partire dal fatto che il diretto interessato, pur essendo aperto e auto-ironico sulle proprie vicende sentimentali, è anche molto abbottonato e dietro la maschera di showman tiene davvero alla propria privacy. È il motivo per cui, nonostante quello che Malgioglio ha raccontato nelle varie interviste concesse negli scorsi mesi, sappiamo davvero poco di Furkan e non abbiamo avuto modo di vederlo assieme al paroliere. Di sicuro c’è che l’ultima fiamma testimonia del rapporto privilegiato che Cristiano ha con la Turchia e gli amori sbocciati lì: nutrizionista di poco più di 40 anni e gestore di una palestra a Istanbul assieme al fratello, nelle parole di Cristiano è “un uomo molto intelligente e affascinante, mi sono preso una cotta pazzesca per lui”.

MALGIOGLIO: “SONO COME UNA RAGAZZA AL PRIMO INNAMORAMENTO E…”

Raccontando al pubblico chi è Furkan il fidanzato di Cristiano Malgioglio, il diretto interessato aveva scherzato con l’AdnKronos in merito ai motivi dietro il forte gap generazionale tra di loro e perché abbia scelto ancora una volta un compagno molto più giovane di lui: “Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento” aveva detto all’AdnKronos all’indomani dei festeggiamenti per il quarantesimo compleanno di Furkan, aggiungendo che aveva trovato un partner giovane “perché quelli della mia età sono quasi tutti morti!”. La loro storia, ad ogni modo, tenuta inizialmente ben lontano dai radar gossip nostrano, durerebbe da qualche anno dato che il colpo di fulmine risale al 2020 quando Malgioglio si trovava nei pressi di Piazza Taksim a Istanbul…

“Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie”: nel nostro ritratto di chi è Furkan il fidanzato di Cristiano Malgioglio, non può mancare la nota di colore e il racconto romanzato del cantautore che, al magazine ‘Chi’, aveva rivelato alcuni dettagli del loro primo incontro: “La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa…”. Non solo: pare che stavolta, a differenza di alcuna liaison avute negli anni scorso, il 79enne faccia davvero sul serio tanto che alcuni siti e riviste specializzati nelle cronache rosa dei personaggi dello showbiz avevano parlato di un Malgioglio davvero innamorato e intenzionato pure a conoscere la madre di Furkan che vivrebbe in Grecia. Tuttavia, di fiori d’arancio non se ne parla e nonostante l’impegnativa dichiarazione fatta a “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini l’anno scorso: “Sposarmi? Se io dovessi davvero sposarmi, mi sposerei a Sydney e Fiorello, che ho scelto come mio testimone, dovrebbe essere disposto a venire fin lì” aveva detto, aggiungendo tranchant che senza Fiore a presenziare non ci sarà alcuna cerimonia.