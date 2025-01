C’è anche Gabriella Bonino tra i concorrenti finalisti di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia presentato da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti giunti alla finale del popolare talent show che celebra il grande talento over 45 ritroviamo anche la 51enne assistente all’autonomia di Castagnito che durante la semifinale ha condiviso il palcoscenico con la caposquadra Mietta cantando il brano “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. Un’esibizione coinvolgente che ha riscosso un grande successo in studio con Gerry Scotti che a fine performance ha precisato: “è inno meraviglioso scritto dal nostro amico Enrico Ruggeri che non manchiamo mai di salutare”.

Il padrone di casa ha poi sottolineato: “vi guardavo e ho notato una certa similitudine, a lei come a te, come a tanti grandi, amate muovermi mentre cantante. C’è della fisicità, del gesto”. Poi si passa al voto della giuria: Claudio Amendola e Fabio Rovazzi: “un pezzo straordinario, struggente, bello, forte, molto bene, ci hai emozionato e hai preso 18”. Poi è la volta di Orietta Berti e Iva Zanicchi: “è stato molto brava, abbiamo apprezzato molto. Abbiamo dato 16”.

Gabriella Bonino arriva alla finale di Io Canto Senior 2025: sarà lei a trionfare?

La semifinale di Io Canto Senior 2025 non è stata semplice per Gabriella Bonino che ha dovuto conquistarsi uno dei posti disponibili per la finale sfidandosi con Cristina di Meo sulle note di “Ma che freddo fa” di Nada. Entrambe hanno cantato il brano portato al successo da Nada dopodiché si sono sottoposte al voto della giuria. Fabio Rovazzi e Claudio Amendola hanno premiato per un solo punto in più Gabriella: “abbiamo sentito Gabriella più vicina a questo pezzo così abbiamo deciso di dare 16 a Cristina e 18 a Gabriella”.

Anche Iva Zanicchi e Orietta Berti hanno espresso il loro voto: “abbiamo dato 17 a Gabriella e 15 a Cristina”. Poi è stata la volta di Chiara Tortorella: “anche a me questa canzone sembrava più disegnata sulle corde vocali di Gabriella, l’hai fatta veramente benissimo. Forse per Cristina non era il pezzo giusto per la finale, una canzone di una bellezza davvero incredibile, intensa anche se sembra un pò pop. Siete molto vicine per Gabriella è un 8, per Cristina è un 7”. Alla fine Gabriella Bonino la spunta con 41 punti contro i 40 di Cristina di Meo.