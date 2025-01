Gabriella Bonino è tra i concorrenti della nuova stagione di di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni presentato da Gerry Scotti su Canale 5. La cantante durante la seconda puntata è stata protagonista di una energica esibizione sulle note di “Si antes te hubiera conocido” che ha convinto in parte la giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola. La conferma è arrivata dai commenti e giudizi dei giurati che hanno apprezzato le movenze e la presenza scenica sul palco, ma hanno invitato Gabriella a concentrarsi anche sulla voce.

Il primo a pronunciarsi è Fabio Rovazzi: “mette molto in difficoltà Claudia, è stata un’esibizione che ha coinvolto un pò tutti, ma secondo me si può fare meglio. La parte estetica e di danza c’è, ma bisogna lavorare un pochino di più sul canto. Noi ti abbiamo dato un 16”. Poi è la volta di Iva Zanicchi: “Gabriella capisco che tu piaccia moltissimo perché balli bene, ti muovi bene, hai una postura…hai un fondoschiena non come quello della Tatangelo, ma in linea. Ci hai divertito davvero, allora carissima anche noi ti abbiamo dato 16!”.

Gabriella Bonino sarà eliminata nella prossima puntata di Io Canto Senior 2025?

Gabriella Bonino con un totale di 36 punti è riuscita a qualificarsi alla terza puntata di Io Canto Senior 2025. Una gioia immensa per la cantaste che l’ha condivisa sui profili social con un lungo post: “la mia gioia e l’abbraccio con la mia adorata amica Cristina. Quando la produzione mi ha assegnato questo pezzo, volevo ritirarmi dallo show: non lo conoscevo, non conosco lo spagnolo e pensavo che non ce l’avrei mai fatta ad impararlo in poco più di un giorno. Dopo qualche ora di panico, mi sono detta: “forza Gabri, fatti furba” e ce l’ho fatta. Posso dire che sono orgogliosa di me stessa e che non mi sento assolutamente meno meritevole di altri di essere li? Sembra facile, ma non lo è! Grazieeeeeeee”.

Riuscirà Gabriella a superare anche la prossima puntata di Io Canto Senior? La gara del resto si fa sempre più difficile ed agguerrita in vista della finale.