Chi è Giampaolo Celli, fidanzato di Nathaly Caldonazzo/ La figlia tiktoker e il ‘caso’ di Karin Trentin

Nathaly Caldonazzo, l’amore ‘riservato’ per Giampaolo Celli

Nathaly Caldonazzo è forse tra gli esempi più eloquenti di versatilità artistica; dal piccolo al grande schermo, dalle pellicole di spessore all’esperienza dei reality show. In ogni suo intervento, collaborazione, è sempre riuscita ad imprimere verve e carisma che negli anni l’hanno portata ad essere tra i volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. Chiaramente, quando la luce dei riflettori è ben puntata cresce in maniera esponenziale anche l’attenzione sugli ‘affari’ di gossip e qualche mese fa è spuntato il nome del suo nuovo fidanzato: Giampaolo Celli.

Come racconta BlogTivvu, la relazione tra Nathaly Caldonazzo – seppur emersa negli ultimi mesi del 2022 – non è ancora una vera e propria certezza. I due risultano molto discreti dal punto di vista sentimentale ed è praticamente impossibile reperire commenti recenti, dichiarazioni o foto che li ritraggono insieme. In ogni caso, la liaison sembrerebbe una realtà consolidata e Giampaolo Celli – fidanzato di Nathaly Caldonazzo – sarebbe tra le altre cose noto per essere il padre di una nota tiktoker: Aurora Celli.

Giampaolo Celli, fidanzato di Nathaly Caldonazzo: la fake news del ‘triangolo’ con Riccardo Fogli e Karin Trentin

Tentando di delineare un quadro di Giampaolo Celli – fidanzato di Nathaly Caldonazzo – ha avuto un passato da calciatore arrivando anche alla nazionale giovanile. Attualmente – come riporta BlogTivvu – pare sia impegnato come stilista presso una maison di abiti per sposi. Per quanto riguarda gli albori della relazione con l’attrice, la liaison sarebbe successiva alla rottura con Andrea Ippoliti con il quale partecipò a Temptation Island Vip nel 2019.

Tra l’altro, sempre nel 2019, il nome di Giampaolo Celli – attuale fidanzato di Nathaly Caldonazzo – balzò all’attenzione – come racconta Metropolitan Magazine – della cronaca di gossip per una presunta relazione con la cantante Karin Trentin. Il fatto scatenò la curiosità degli appassionati ai tempi dell’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi dove tra i concorrenti figurava anche Riccardo Fogli, legato appunto alla cantante. L’ex calciatore decise dunque di intervenire sulla vicenda smentendo in maniera categorica e perentoria le voci sulla liaison: “Io e Karin non abbiamo una storia, tra noi non è mai successo nulla”.











