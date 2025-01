Jane Alexander è fidanzata ormai da quasi otto anni con Gianmarco Amicarelli, il suo compagno, con il quale ha iniziato una storia d’amore che è arrivata diversi anni dopo che era terminato il suo matrimonio con l’ex marito Cristian. I due si erano lasciati per un breve periodo ma si sono poi ritrovati: quei mesi lontani, infatti, non hanno fatto altro che unirli e avvicinarli ancor di più: “Ci siamo lasciati per due mesi e mezzo, poi siamo tornati insieme. Stiamo per festeggiare otto anni, senza contare quella piccola interruzione. Stiamo bene insieme”.

“Gianmarco mi fa ridere, mi fa divertire: mi fa anche mangiare bene e questa è una delle cose più belle di Gianmarco, e questa è una cosa fondamentale. Condividere del buon cibo con la persona che tu ami, che ti guarda mentre tu mangi quella roba con gusta, è una cosa bellissima. Che a me piace tanto” ha rivelato Jane Alexander a “Verissimo”.

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander: musicista in una band

Stare con Jane Alexander, per sua stessa ammissione, non è semplice. Per questo, quando le chiedono cosa si augura per lei e per il compagno Gianmarco Amicarelli, lei rivela: “Io mi auguro di imparare a volermi più bene e dunque anche a rendere più facile la vita alle persone che mi stanno più intorno, come Gianmarco”.

Ma cosa fa nella vita il compagno di Jane Alexander? Gianmarco Amicarelli lavora nel mondo della musica: ha fondato una band, i Deadbeats, e ha aperto anche diversi concerti in Italia di svariati artisti. I due stanno insieme da otto anni e sono felicissimi insieme, nonostante un piccolo periodo lontani dovuto a una sbandata di lei e dei problemi già precedenti che c’erano nella coppia, come accade in tantissime relazioni. I due mesi e mezzo passati lontani non hanno fatto altro che ricordare a Jane e al suo compagno Gianmarco Amicarelli cosa li unisse: così, i due sono tornati insieme e ora sono più felici e sereni che mai.

