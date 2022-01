Chi è il primo finalista Grande Fratello Vip 2021?/ Testa a testa Delia Duran-Soleil, ma Giucas Casella…

Pronostici primo finalista del Grande Fratello Vip: chi sarà?

Il Grande Fratello Vip torna stasera con l’appuntamento fisso del lunedì e con una puntata che sarà all’insegna dei colpi di scena: sia perché si approfondiranno delle questioni molto interessanti, sia per la presenza dei nuovi arrivati. Ma la cosa che più catalizzerà l’attenzione dei telespettatori è l’argomento Finale. Si comincerà infatti a parlare di finalisti. La domanda che comincia a imporsi nei corridoi di Mediaset, ma soprattutto tra i fan del programma è: chi sarà il primo finalista di questa lunga edizione?

Manila Nazzaro: consigli a Delia, lite con Alessandro/ L'appello dei fan "dare il suo cuore a chi merita"

Tanto per cominciare il pubblico stasera non voterà per mandare a casa uno dei concorrenti, ma per farlo rimanere nella casa più spiata d’Italia e aggiudicargli la “spilletta” di primo finalista del Grande Fratello Vip. Al televoto troviamo Delia Duran, moglie di Alex Belli, che come è ormai noto è stata al centro di tante discussioni ancora prima di varcare la fatidica porta rossa, Soleil Sorge altro personaggio di spicco di questa sesta edizione e Giucas Casella che si è distinto per simpatia ma anche per modi di fare inaspettati. Tutti e tre ultimamente hanno fatto parlare di sé per questo o quell’altro motivo. Chi di loro sarà il primo finalista?

Soleil Sorge/ Piange per mamma Wendy: "L’unica cosa che mi tortura..."

Le percentuali del Grande Fratello Vip: cosa ci dicono i sondaggi

Il Grande Fratello Vip si avvicina nel periodo avvincente, quello della Finale. Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella si contendono il posto di primo finalista. Tutti e tre negli ultimi giorni hanno dimostrato tensione e forse anche un po’ di stanchezza, dopo mesi trascorsi lontani dai propri cari, all’interno della casa di Cinecittà. Delia in particolare nelle ultime ore ha attirato l’attenzione dei suoi compagni, per un comportamento piuttosto strano. Jessica infatti ha notato che la moglie di Alex Belli, ha avuto degli atteggiamenti sospetti all’interno dell’armadio. La principessa ha raccontano di averla vista impegnata a leggere qualcosa, nascosta nell’anta dell’armadio, come se non volesse essere vista. “Sì lei ha qualcosa che nasconde, sono sicura, è sbiancata di brutto, come se non si aspettasse la nostra entrata”. Ha confidato la Selassié.

Alessandro Basciano/ Lite con Manila per i piatti sporchi: “Serve organizzazione!”

Intanto Soleil sembra essere letteralmente crollata. La modella sente la mancanza di sua madre e si è sfogata con Sophie. Giucas Casella invece è esploso di rabbia contro Nathaly Caldonazzo, perché quest’ultima ha fatto sapere di nutrire qualche dubbio sulla veridicità dei suoi comportamenti. Alla fine, secondo i sondaggi che si leggono su Grande Fratello Forum, la preferita per adesso sarebbe Delia Duran con il 46,71%. Arriva dopo Soleil Sorge con il 45,30% e infine Giucas Casella con il 7,98%. La situazione si ribalterà? Lo scopriremo soltanto stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA