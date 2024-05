Chi è il primo finalista Isola dei Famosi 2024/ Testa a testa tra Edoardo Franco e Aras Senol? Il pronostico

Primo Finalista Isola dei Famosi 2024, chi è: il pronostico sui possibili candidati

L’Isola dei Famosi 2024 si appresta a chiudere i battenti la prossima settimana e a proclamare il suo primo finalista nel corso della puntata del 29 maggio. Il nuovo appuntamento prevede infatti una doppia eliminazione e un duello, un faccia a faccia, tra due naufraghi che porterà alla proclamazione del primo finalista. Non è chiaro però attraverso quale meccanismo si arriverà a tale duello: se attraverso una scelta del gruppo di naufraghi o attraverso una delle note prove del reality di Canale 5.

Partiamo dalla prima opzione citata per fare il nostro pronostico. Nel caso in cui sia un meccanismo di scelta del gruppo a decretare il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2024, tre nomi sembrano spiccare su tutti: quello di Edoardo Stoppa, che si è finora distinto per le sue qualità e abilità di naufrago; quello di Edoardo Franco, che è riuscito a creare un bel rapporto con quasi tutti i compagni d’avventura e, come lui, Aras Senol.

Tra i tre naufraghi citati, i due che al momento hanno un favore maggiore da parte del pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 sono l’attore di Terra Amara e il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia. Edoardo, seppur sconosciuto rispetto ad altri colleghi, è riuscito a conquistarsi la simpatia del pubblico di Canale 5 grazie alla sua spontaneità e schiettezza e proprio questo potrebbe fare di lui il primo finalista. Aras Senol è amato dal pubblico grazie alla soap Terra Amara ma si è fatto conoscere anche come concorrente leale e altruista.

Nel caso in cui fosse una prova di forza o resistenza a decretare il duello per il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2024, potrebbero essere un uomo e una donna a giocarsela: uno tra Edoardo Stoppa e Samuel Peron e, probabilmente, Matilde Brandi.











