Chi è il vincitore Palio di Siena 2024?/ Contrada e fantino: oggi 3 luglio il recupero della Carriera

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: UN GIORNO DI RITARDO PER LA GLORIA

Il maltempo ieri ci ha messo lo zampino, in modo anche abbastanza improvviso, con la pioggia che si è abbattuta su Piazza del Campo nel momento peggiore, per cui cresce sempre di più l’attesa per scoprire il nome del vincitore Palio di Siena 2024 ormai del 3 luglio, perché naturalmente sarà oggi a questo punto il giorno dedicato alla Carriera in onore della Madonna di Provenzano. Non ci saranno gli eventi collaterali, perché il cerimoniale era già stato completato: oggi mercoledì 3 luglio sarà un giorno dedicato all’essenziale, cioè alla gara sui tre giri della pista per decretare appunto il binomio cavallo-fantino che sarà il vincitore del Palio di Siena 2024.

Come vedere Palio di Siena 2024 in streaming video tv oggi 3 luglio/ Orario dopo il rinvio, ancora a rischio?

Chissà se questo giorno in più d’attesa potrà cambiare qualcosa, anche se non si può dire che sia un fatto tanto strano: l’ultimo rinvio fu quello dal 16 al 17 agosto 2022, naturalmente in quel caso parliamo del palio dedicato alla Madonna Assunta. Il resto non cambia: le dieci Contrade partecipanti sono naturalmente quelle designate ed è tra queste che uscirà appunto il nome del vincitore del Palio di Siena 2024, che si aggiungerà a un leggendario albo d’oro che dura ormai da secoli.

Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video La7: dopo il rinvio si gareggia! (Madonna Provenzano, 3 luglio)

VINCITORE PALIO DI SIENA 2024: I FANTINI E I CAVALLI PIÙ ATTESI

Ricordiamo che, come da regolamento, potrà diventare vincitore del Palio di Siena 2024 anche un cavallo scosso, cioè che giungesse al traguardo senza fantino, a patto naturalmente che tagli per primo il traguardo, come successe ad agosto 2023 per la Contrada dell’Oca grazie a Zio Frac. Nelle ultime edizioni tuttavia il grande dominatore tra i fantini è stato Giovanni Atzeni detto Tittia, che è stato il vincitore del palio di Siena in cinque delle ultime sei edizioni disputate dal 2019 in poi, considerati i due anni di stop causati dalla pandemia di Coronavirus.

Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video La7: bandiera verde, gara rinviata per pioggia! (oggi 2 luglio)

In gara ci saranno Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda. I ragionamenti sulla carta sono quelli che facevamo già ieri: come fantini di spicco naturalmente il già citato Tittia e poi Carlo Sanna detto Brigante, Andrea Coghe detto Tempesta e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; i cavalli migliori di questa edizione invece sulla carta erano considerati Ungaros, Viso d’Angelo e Tabacco, ma adesso naturalmente l’auspicio è che il maltempo non ci metta più lo zampino e che stasera si possa finalmente conoscere il nome del vincitore Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna di Provenzano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA