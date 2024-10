Jessica, chi è e malattia della sorella di Justine Mattera: lei si commuove in diretta: “Vita complicata”

Nella puntata di oggi de La volta buona è stata ospite Justine Mattera, attualmente concorrente di Tale e Quale Show 2024. La showgirl nel talk di Caterina Balivo, la sorella di Justine Mattera, Jessica che da quando è piccola ha avuto problemi di salute: “Ha avuto un infarto nel dicembre scorso, ha fatto un trapianto e dopo ha fatto gli ultimi due kilometri della maratona con me, dopo l’operazione è un grande traguardo. Lei da piccola ha avuto un linfoma di linfoma di hodgkin, poi un tumore al seno ed ha fatto la masectomia, ha un figlio autistico, un marito morto in un incidente stradale. Ha avuto una vita molto complicata un infarto quasi fatale ma ce l’ha fatta.”

E proprio sull’infarto della sorella di Justine Mattera, Jessica, ha confessato: “Io avevo da risolvere con lei perché avevamo litigato e quando sono andata da lei ero molto arrabbiata. Io le ho detto tu mi aspetti e quando ti svegli io sarò con te. E così è stato.” E sul momento del risveglio in lacrime ha confessato: “Mi ha sorriso subito ed era tutto passato. Ho cambiato tante cose da quel momento non mi arrabbio più per frivolezze. Ha cambiato la nostra vita e il nostro rapporto.” E subito dopo Justine Mattera è scoppiata in lacrime vedendo un video messaggio della sorella Jessica.

Tale e Quale Show 2024, Justine Mattera rivela: “Sono molto severa con me stessa, più dei giudici”

A La volta nuova Justine Mattera, showgirl attualmente concorrente di Tale e Quale Show 2024 non ha parlato solo della sorella e della sua malattia, ed a proposito del programma condotto da Carlo Conti ha ammesso: “Mi sono buttata in questa follia” e poi riferendosi ai giurati e soprattutto ai giudizi pungenti di Cristiano Malgioglio ha confessato: “In realtà loro sono abbastanza generosi perché sono io sono molto severa con me stessa, io penso sempre caspita potevo fare di più”

L’imitazione di Gian Burrasca, inoltre, è molto piaciuta a Rita Pavone. Justine Mattera, infatti, ha confessato a Caterina Balivo: “Mi ha scritto e mi ha detto ‘sei praticamente la mia gemella americana’ e io ho detto caspita, è troppo Rita.” Per quanto riguarda i tre giudici di Tale e Quale Show 2024 Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello nel famoso gioco del ‘tritavolte’ li ha voluti tritare tutt’ e tre: “Mi dicono sempre è andata bene però dopo sono sempre ultima in classifica. Quindi tritiamoli tutti. Justine Mattera in queste puntate ha imitato Geri Halliwell, Madonna e Gian Burrasca ma non il suo cavallo di battaglia Marilyn Monroe: “Non me lo fanno fare.”