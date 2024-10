Justine Mattera, chi è la sorella Jessica: il calvario e la malattia

Questa sera tra i protagonisti di Tale e quale show 2024 ritroveremo Justine Mattera, la celebre showgirl che in queste settimane si è già messa in gioco nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, ma nella sua vita c’è una persona molto importante che non tutti conoscono, parliamo della sorella Jessica Mattera, che nella vita si è ritrovata varie volte a fare i conti con dei momenti di grande difficoltà. Intervistata a La volta buona di Caterina Balivo, Justine Mattera si è espressa così riguardo alla sorella:

“Jessica vince sempre, ora ha anche un cuore nuovo, ha fatto trapianto a dicembre scorso, è quasi un anno. Poi è venuta con me alle Paralimpiadi a Parigi, io partecipavo a un’opera di beneficienza e lei ha corso gli ultimi 2 chilometri con me, dopo questa operazione è veramente un grande traguardo” le parole di Justine Mattera che ha raccontato così il calvario della sorella.

Justine Mattera, la sorella Jessica e la malattia: “Ha avuto un cancro al seno”

Jessica Mattera si è ritrovata più volte nel corso della sua vita a fare i conti con le carte sporche giocate dal destino, un tumore al seno che la sorella di Justine Mattera è riuscita a superare, ma anche la scomparsa prematura del marito e tanti altri eventi drammatici: “Ha avuto una doppia mastectomia, ha un figlio autistico, il marito è morto in un incidente stradale…e alla fine questo infarto che è stato quasi fatale” le parole di Justine Mattera riguardo alla sorella Jessica.

La forza e il coraggio di non mollare mai hanno spinto Jessica Mattera a non mollare mai nella vita, nonostante un dramma dietro l’altro che avrebbe potuto piegare chiunque, ma non lei, capace di mostrarsi sempre abbastanza forte davanti ai vari eventi.

