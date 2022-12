Chi è la cantante Jessica Morlacchi?/ Memo Remigi e il parere contrastante del web…

Jessica Morlacchi, la carriera da cantante e i Festival di Sanremo

Jessica Morlacchi è una cantante italiana, classe 1998, è diventata un volto noto della televisione italiana grazie anche alla sua presenza fissa nel cast del programma “Da noi a ruota libera” di Serena Bortone ma in realtà Jessica ha iniziato la sua carriera sotto i riflettori grazie alla musica. La cantante è diventata famosa nel 2001, era la leader della band “Gazosa” e insieme, quell’anno, avevano vinto il Festival di Sanremo con il brano “Stai con me”, poi in seguito allo scioglimento della band, Jessica ha proseguito la sua carriera da solista.

Il brano che l’ha resa più nota e apprezzata dal pubblico italiano fu sicuramente www.mipiacitu, un brano che nel 2001 era diventato un vero e proprio tormentone estivo. La sua carriera da solista iniziò nel 2004 e nel 2005 la giovane cantante ebbe l’occasione di duettare con Marco Masini al 55esimo Festival di Sanremo con la canzone “Il mondo dei sogni”. Dopo quell’esperienza, la vita di Jessica venne segnata da grandi traguardi come: il contratto con la MBO nel 2006, la partecipazione a The Voice of Italy nel 2013 e quella a Tale e Quale Show nel 2019.

Jessica Morlacchi, il caso Memo Remigi e il parere del web

A partire dal 2020 Jessica Morlacchi entra a far parte del cast fisso del programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. La ragazza è molto amata dal pubblico ma attualmente si trova in mezzo a una vera e propria bufera. Come sapete il cantautore italiano 84enne Memo Remigi, durante una diretta del programma ha appoggiato la mano sul sedere di Jessica che nonostante la diretta ha reagito spostando la mano.

La situazione che ha generato un vero e proprio scandalo, ha portato al licenziamento immediato di Memo Remigi per violazione del codice etico e a tal proposito nelle ultime interviste rilasciate a: “Non è l’arena” Jessica ha raccontato: “La Rai mi ha protetta a spada tratta, è un caso di molestia, che sia chiaro, non c’è niente di goliardico”. Pochissimi giorni dopo Jessica ha invece dichiarato che per lei Remigi è come un nonno e che in qualche modo lo avrebbe perdonato. Le affermazioni in parte contrastanti della cantante hanno portato a molte critiche e pareri divergenti sui social, alcuni pensano che Jessica stia marciando sulla situazione approfittandone per ricavare più visibilità, altri invece restano dalla sua parte a priori, motivati dal disprezzo verso il gesto di Memo Remigi.

