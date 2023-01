Chi è Johnny Dorelli, marito di Gloria Guida/ La figlia Guendalina Guidi

Johnny Dorelli, il celebre crooner della televisione italiana

Johnny Dorelli, pseudonimo di Giorgio Domenico Guidi, è uno degli artisti più amati della scena italiana. Il suo stile poliedrico lo ha portato ad eccellere sia nell’ambito musicale che quello televisivo, senza tralasciare alcune brevi ma importanti esperienze nel mondo della cinematografia. Il musicista è legato all’attrice Gloria Guida, conosciuta nel 1979 e sposata nel 1991.

Dal punto di vista professionale, Johnny Dorelli ha avuto una storia densa di successi e collaborazioni che spaziano dall’ambito musicale a quello televisivo. Vanta ben 9 partecipazioni al Festival di Sanremo e ancora oggi detiene un record incredibile: è l’unico artista insieme a Domenico Modugno, Nicola di Bari e Nilla Pizzi ad essere riuscito a trionfare nella celebre competizione canora per ben due anni di seguito. Al netto delle 8 finali, ha portato a casa il primo posto con i brani Nel blu dipinto di blu e Piove, in coppia con Modugno. Gli amanti della TV ricorderanno i numerosi lavori come presentatore, da Canzonissima nel 1969 al Festival di Sanremo nel 1990.

Nel corso della sua vita, Johnny Dorelli ha avuto tre relazioni importanti e altrettanti figli. Dopo 10 anni con Lauretta Masiero e il primo matrimonio con Catherine Spaak, nel 1979 si è legato all’attrice Gloria Guida con la quale ancora oggi vive una incredibile storia d’amore. I due hanno convissuto fino al 1991, quando poi hanno deciso di convogliare a nozze.

Johnny Dorelli ha avuto tre figli, Gianluca, Gabriele e Guendalina. Il primo è nato dalla sua prima relazione con l’attrice Lauretta Masiero, mentre il secondo con Catherine Spaak. Dall’amore vivo ancora oggi tra il musicista e l’attrice Gloria Guida è invece nata l’ultima figlia Guendalina. Della donna non si hanno numerose notizie sulla vita privata, essendo lontana dalla luce dei riflettori a differenza dei genitori; l’unico elemento noto è la nascita di sua figlia, Ginevra, avvenuta nel 2013.

