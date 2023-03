Chi è Justine Mattera, ex moglie Paolo Limiti/ Da cubista a “spalla” del conduttore

Justine Mattera, la “sosia” Marilyn Monroe: da cubista all’esordio nel mondo della musica

La televisione italiana è colma di esempi di volti arrivati a raggiungere la notorietà e il successo grazie alla lungimiranza di grandi personalità e mentori di spicco. E’ questo il caso di Justine Elizabeth Mattera; di origini statunitensi ma naturalizzata italiana, dal mondo della musica al piccolo schermo è riuscita a farsi amare dal pubblico televisivo in particolare grazie al sodalizio con il compianto Paolo Limiti, con il quale ha anche avuto una storia durata due anni.

Classe 1971, Justine Mattera è nata a New York ma la sua formazione artistica è quasi totalmente italiana. Inizia a farsi largo a ridosso dei primi anni ’90 in particolare grazie alla sua incredibile somiglianza con Marilyn Monroe. Il primo a puntare su di lei è stato il DJ Joe Vannelli che ne apprezzò le capacità come ballerina in un locale dove si teneva una sua esibizione come cubista. Lui stesso provò a lanciarla nel mondo della musica producendo due brani con un discreto seguito: Feel It e Baby Hold On.

Justine Mattera, il sodalizio sentimentale e professionale con il compianto Paolo Limiti

Il tentativo di Justin Mattera di entrare nel mondo della musica italiana non ebbe l’esito sperato ma in poco tempo per lei si aprirono le porte del panorama televisivo, il tutto grazie ad uno dei più grandi volti del piccolo schermo. Paolo Limiti, nel 1996, la sceglie come suo braccio destro nel programma Ci vediamo in TV. Fino al 2003 i due faranno coppia fissa condividendo oltre che la professione anche un sentimento comune. Paolo Limiti e Justine Mattera sono infatti stati legati dal punto di vista sentimentale per due anni, precisamente dal 2000 al 2002. Anche dopo la separazione, il rapporto tra i due è rimasto comunque immutato e in diverse interviste la donna si dirà sempre grata al paroliere per aver creduto in lei.

“Paolo Limiti mi ha inventato un lavoro: io gli voglio un bene dell’anima. Lui è una persona speciale, per la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo, la sua cultura e il suo cuore”. Queste le parole di Justin Mattera in una vecchia intervista, colma di parole di elogio e affetto nei confronti del suo maestro, mentore e compagno di vita Paolo Limiti. Il paroliere è venuto a mancare nel 2017, lasciando anche nella sua vita un vuoto decisamente difficile da colmare. La showgirl, dopo la relazione con il conduttore, ebbe comunque modo di aprire nuovamente le porte del suo cuore legandosi a Fabrizio Cassata. I due sono ancora oggi sposati e negli anni hanno avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent.











