Chi è la coppia squalificata di Temptation Island 2024?/ Dubbi su Alessia e Lino ma Alex e Vittoria…

Ci siamo, il sipario sulla seconda puntata di Temptation Island 2024 sta per lasciare spazio ai protagonisti delle trame sentimentali che ogni estate incollano allo schermo milioni di telespettatori. La diretta di questa sera è spinta da un hype generale per quanto visto nel primo appuntamento ma soprattutto per la carrellata di rumor e retroscena che si accavallano di giorno in giorno, soprattutto a proposito del ‘toto’ coppia squalificata.

Temptation Island 2024, 2a puntata/ Diretta e coppie: Lino rifiuta il secondo falò con Alessia? Lei sbotta…

Ma c’è davvero una coppia squalificata da Temptation Island 2024 appena alla seconda puntata? Per avere una risposta certa dovremo forse attendere la diretta di questa sera ma visto il rincorrersi di voci secondo molti la tesi non sarebbe del tutto utopica. Anzi, diversi sono i protagonisti finiti nel mirino del web e dei rumor e che possono essere considerati tra i ‘papabili’ squalificati. Ovviamente, al centro dell’attenzione la coppia forse più discussa: Alessia e Lino, ma non manca chi punta il dito verso Jenny e Tony.

Impazza il ‘toto’ coppia squalificata: fari puntati sulla seconda puntata di Temptation Island 2024

Più che coppia squalificata, Alessia e Lino sono più vicini ad essere la prima coppia a lasciare Temptation Island 2024. Il ‘terremoto’ già visto nel corso della prima puntata lascia poco speranze di lunga permanenza ai due fidanzati visto che già nel primo appuntamento sono stati ad un passo dal falò di confronto. Fari puntati anche su Raul e Martina dato che – come racconta Cosmopolitan – il ragazzo sarebbe stato avvisato di recente al concerto di Geolier da solo e dunque, secondo alcuni, sarebbe un segnale da non lasciar passare inosservato.

Ma quindi, chi è la ‘fantomatica’ coppia squalificata a Temptation Island 2024? Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di Alex e Vittoria che – secondo alcune segnalazioni – sarebbero ‘fake’. Potrebbero dunque essere loro i protagonisti ad aver lasciato il reality per questioni di regolamento e non passando per il falò di confronto. In ogni caso, ogni dubbio potrebbe essere sciolto con la diretta della seconda puntata di Temptation Island 2024.











