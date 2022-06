Chi è la fidanzata Matteo Bocelli?/ Dal flirt con Carolina Stramare a…

Matteo Bocelli e Carolina Stramare: flirt o solo amicizia?

Matteo Bocelli ha una fidanzata? Classe 1997, il figlio di Andrea Bocelli è nato l’8 ottobre a Forte dei Marmi dall’amore tra Enrica Cenzatti, prima moglie del leggendario tenore italiano. Figlio d’arte, Matteo si è fatto conoscere come cantante duettando proprio con il papà, ma anche modello lavorando per diverse campagne pubblicitarie tra cui una con Jennifer Lopez. Tutto tace sulla vita privata del secondogenito di Andrea Bocelli e la sua ex moglie Enrica Cezzati che si sempre dichiarato single. In passato al suo fianco sono state immortalate bellezze del calibro di Bella Hadid e la cantante statunitense Katy Perry, ma nessuno ha mai confermato la cosa.

La scorsa estate il giovane cantante è stato però paparazzato in compagnia della ex Miss Italia Carolina Stramare. Che tra i due ci sia stato qualcosa di tenere oppure no? Non è dato saperlo, visto che il cantante e la ex Miss non hanno mai confermato né tantomeno smentita la cosa. Il flirt con la Stramare è ancora tutto capire, può darsi che i due stavano trascorrendo qualche ora di relax al mare come due amici!

Matteo Bocelli: il figlio di Andrea Bocelli e la musica

Se la vita sentimentale ed amorosa di Matteo Bocelli resta un mistero, il cantante non ha alcun dubbio su cosa vuole fare nella vita. “La musica ha sempre fatto parte della mia vita” – ha rivelato dalle pagine del settimanale Vanity Fair precisando – “a sette anni ho cominciato a suonare il piano. Ma è sempre stata in casa. Mi ricordo quando ero bambino, mio padre veniva fermato dalle persone per strade e non capivo perché”.

A soli 24 anni Matteo Bocelli ha già una promettente carriera. Ultimamente ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo “Tempo” diventato anche colonna sonora dello spot della nuova Cinquecento elettrica della Fiat. Parlando proprio del padre ha precisato: “tutti si aspettavano che seguissi le orme di mio padre. Ma, anche se l’opera è la mia passione e ho studiato al Conservatorio a Lucca, ho deciso di buttarmi sul pop”.

