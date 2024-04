Chi è la mamma di Edoardo Franco/ “Mi supporta in tutte le mie pazzie”: sorpresa all’Isola dei Famosi 2024?

Chi è la mamma di Edoardo Franco: “Mi supporta in tutte le mie pazzie“

Dalle cucine di Masterchef Italia all’Isola dei Famosi 2024: Edoardo Franco si è lanciato poche settimane fa in una nuova avventura televisiva, quella nel reality honduregno, dopo la vittoria nella celebre competizione culinaria dello scorso anno. A supportarlo lontano dai riflettori, ma sempre e comunque presente al suo fianco, è la famiglia e, in particolare, i genitori. Di loro il naufrago non ha mai apertamente parlato durante questa avventura all’Isola, né tantomeno sono al momento arrivate sorprese da parte loro in queste prime settimane di reality.

ARTUR E KHADY PUNITI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2024/ Joe accusa Dainese: "Rubi agli altri, sei di basso livello!"

Ma che cosa sappiamo, al momento, della mamma di Edoardo Franco? Era stato lui stesso a parlarne nel corso della sua avventura a Masterchef Italia, in cui aveva raccontato la malattia di cui soffre il padre e il prezioso supporto che ha sempre ricevuto dalla madre: “Mia madre mi supporta in tutte le mie pazzie e problemini che le ho creato, come quando ho trascorso una notte in questura o quando mi sono impallato su un albero con l’auto“.

Isola dei Famosi 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: l'ultimo confronto tra Pietro e i naufraghi

Edoardo Franco, sorpresa dalla mamma all’Isola dei Famosi 2024?

Tra le grandi passioni di Edoardo Franco c’è sicuramente la cucina, quella che alla fine gli è valsa la vittoria a Masterchef Italia. Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2024, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva parlato di questa passione ereditata soprattutto dalla nonna Antonietta: “Da lei ho preso lo spunto. Mia mamma non pensa tanto alla tavola, per mio padre qualsiasi cosa tu gli dia è buonissima, la nonna era l’unica che mi faceva scoprire i sapori“.

La famiglia è un supporto fondamentale per Edoardo Franco, soprattutto la mamma: arriverà per lui una sorpresa in una delle prossime puntate del reality, magari già stasera stessa?

Video lite Francesco Benigno: perché è stato squalificato all'Isola dei Famosi 2024?/ Luxuria: "Lo mostriamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA